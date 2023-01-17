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"Основ для паники нет" – глава минздрава Грузии о ситуации с коронавирусом
"Основ для паники нет" – глава минздрава Грузии о ситуации с коронавирусом
Опасности резкого распространения вируса в стране нет, заверил министр 17.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-17T11:11+0400
2023-01-17T11:11+0400
2023-01-17T11:11+0400
новости
грузия
общество
зураб азарашвили
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. На сегодняшний день в Грузии нет основы для страха и паники в связи с ситуацией с коронавирусом, заявил министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили. Он отметил, что все лица, которые делают заявления по поводу коронавируса, должны быть осторожны, чтобы "не посеять беспочвенную панику среди населения".Недавно специалисты выявили новый субвариант "омикрона" – "кракен", который быстро распространяется по миру. В Грузии он пока не зафиксирован, однако его считают самым быстро распространяемым среди предыдущих мутаций штаммом. "Кракен" быстро распространяется, но не отличается тяжелым течением. Данный вариант зафиксирован в 38 странах мира. В Грузии доминантным остается один из подтипов "омикрона" – BA.5. Именно на фоне эпидизменений в мире, клиническая группа Грузии, состоящая из медиков и эпидемиологов, начала работу над новым протоколом управления коронавируса, который будет опубликован в ближайшее время. По последним данным, в течение последней недели наблюдается небольшой рост новых случаев, но не превышает 200-300 в день. В день в Грузии, в среднем, делают 6-7 тысяч тестов на коронавирус.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, зураб азарашвили, тбилиси
новости, грузия, общество, зураб азарашвили, тбилиси
"Основ для паники нет" – глава минздрава Грузии о ситуации с коронавирусом
Опасности резкого распространения вируса в стране нет, заверил министр
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. На сегодняшний день в Грузии нет основы для страха и паники в связи с ситуацией с коронавирусом, заявил министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили.
Он отметил, что все лица, которые делают заявления по поводу коронавируса, должны быть осторожны, чтобы "не посеять беспочвенную панику среди населения".
"На этом этапе нет никакой основы для тревоги", – сказал Азарашвили журналистам, добавив, что опасности резкого распространения вируса нет.
Недавно специалисты выявили новый субвариант "омикрона" – "кракен", который быстро распространяется по миру. В Грузии он пока не зафиксирован, однако его считают самым быстро распространяемым среди предыдущих мутаций штаммом.
"Кракен" быстро распространяется, но не отличается тяжелым течением. Данный вариант зафиксирован в 38 странах мира. В Грузии доминантным остается один из подтипов "омикрона" – BA.5.
Именно на фоне эпидизменений в мире, клиническая группа Грузии, состоящая из медиков и эпидемиологов, начала работу над новым протоколом управления коронавируса, который будет опубликован в ближайшее время.
По последним данным, в течение последней недели наблюдается небольшой рост новых случаев, но не превышает 200-300 в день. В день в Грузии, в среднем, делают 6-7 тысяч тестов на коронавирус.