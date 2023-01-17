https://sputnik-georgia.ru/20230117/rezultaty-oprosa-chitateli-sputnik-gruziya-v-vostorge-ot-snega-273986455.html

Результаты опроса: Читатели Sputnik Грузия в восторге от снега

Результаты опроса: Читатели Sputnik Грузия в восторге от снега

На прошлой неделе в Грузии выпал снег не только в высокогорных районах, но и в Тбилиси 17.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-17T11:31+0400

2023-01-17T11:31+0400

2023-01-17T11:31+0400

опрос на сайте

опрос sputnik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/0c/273882635_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_9379da7024a8ae4098d88e9da6ac3ba4.jpg

ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Большая часть читателей Sputnik Грузия любит снег и считает "романтичным". По результатам опроса "Любите ли вы снег?" оказалось, что большая часть читателей (45,9%) любят снег, считая это зрелище очень романтичным. Другие 21,1% готовы наслаждаться снегом лишь за городом, а вот 17,4% и вовсе не любят зиму. И, наконец, 15,6% ответили, что от снега сплошной дискомфорт.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

опрос на сайте, опрос sputnik