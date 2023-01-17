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Результаты опроса: Читатели Sputnik Грузия в восторге от снега
Результаты опроса: Читатели Sputnik Грузия в восторге от снега
На прошлой неделе в Грузии выпал снег не только в высокогорных районах, но и в Тбилиси 17.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-17T11:31+0400
2023-01-17T11:31+0400
2023-01-17T11:31+0400
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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Большая часть читателей Sputnik Грузия любит снег и считает "романтичным". По результатам опроса "Любите ли вы снег?" оказалось, что большая часть читателей (45,9%) любят снег, считая это зрелище очень романтичным. Другие 21,1% готовы наслаждаться снегом лишь за городом, а вот 17,4% и вовсе не любят зиму. И, наконец, 15,6% ответили, что от снега сплошной дискомфорт.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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опрос на сайте, опрос sputnik
опрос на сайте, опрос sputnik
Результаты опроса: Читатели Sputnik Грузия в восторге от снега
На прошлой неделе в Грузии выпал снег не только в высокогорных районах, но и в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Большая часть читателей Sputnik Грузия любит снег и считает "романтичным".
По результатам опроса "Любите ли вы снег?" оказалось, что большая часть читателей (45,9%) любят снег, считая это зрелище очень романтичным.
Другие 21,1% готовы наслаждаться снегом лишь за городом, а вот 17,4% и вовсе не любят зиму.
И, наконец, 15,6% ответили, что от снега сплошной дискомфорт.