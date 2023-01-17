https://sputnik-georgia.ru/20230117/saakashvili-pereoformil-roskoshnuyu-kvartiru-v-tsentre-kieva-na-vnebrachnuyu-doch-ot-yasko---tv-273989096.html

Саакашвили переоформил роскошную квартиру в центре Киева на внебрачную дочь от Ясько – ТВ

Саакашвили переоформил роскошную квартиру в центре Киева на внебрачную дочь от Ясько – ТВ

Кроме того, экс-президент поручил передать своей дочери миллион гривен 17.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-17T12:21+0400

2023-01-17T12:21+0400

2023-01-17T12:42+0400

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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Мать осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания с нотариального согласия своего сына переоформила дорогостоящую квартиру в центре Киева на Жасмин Ясько – дочь Саакашвили и депутата Верховной Рады Украины Лизы Ясько. Информацию эксклюзивно распространяет телеканал "Имеди". По информации ТВ, квартиры в центре Киева никогда не было в декларации Саакашвили. Кроме того, по данным телеканала, Гиули Аласания также передала Жасмин Ясько крупную сумму в размере миллиона гривен (более 27 тысяч долларов). Сама мать Саакашвили эту информацию не подтверждает. Об отношениях экс-президента Грузии с Елизаветой Ясько стало известно в день его ареста 1 октября 2022 года. Елизавета Ясько – политолог, эксперт по вопросам культуры, народный депутат Украины Верховной Рады ІХ созыва от партии "Слуга народа", экс-председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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