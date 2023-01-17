https://sputnik-georgia.ru/20230117/saakashvili-pereoformil-roskoshnuyu-kvartiru-v-tsentre-kieva-na-vnebrachnuyu-doch-ot-yasko---tv-273989096.html
Саакашвили переоформил роскошную квартиру в центре Киева на внебрачную дочь от Ясько – ТВ
Саакашвили переоформил роскошную квартиру в центре Киева на внебрачную дочь от Ясько – ТВ
Кроме того, экс-президент поручил передать своей дочери миллион гривен 17.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-17T12:21+0400
2023-01-17T12:21+0400
2023-01-17T12:42+0400
грузия
новости
михаил саакашвили
киев
украина
верховная рада
совет европы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/15/261372969_0:521:1000:1084_1920x0_80_0_0_821419d13859e426b1cda6c31baf9e58.jpg
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Мать осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания с нотариального согласия своего сына переоформила дорогостоящую квартиру в центре Киева на Жасмин Ясько – дочь Саакашвили и депутата Верховной Рады Украины Лизы Ясько. Информацию эксклюзивно распространяет телеканал "Имеди". По информации ТВ, квартиры в центре Киева никогда не было в декларации Саакашвили. Кроме того, по данным телеканала, Гиули Аласания также передала Жасмин Ясько крупную сумму в размере миллиона гривен (более 27 тысяч долларов). Сама мать Саакашвили эту информацию не подтверждает. Об отношениях экс-президента Грузии с Елизаветой Ясько стало известно в день его ареста 1 октября 2022 года. Елизавета Ясько – политолог, эксперт по вопросам культуры, народный депутат Украины Верховной Рады ІХ созыва от партии "Слуга народа", экс-председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
киев
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/15/261372969_0:539:1000:1289_1920x0_80_0_0_78808a78de9f9642d6e3ab59482b7840.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, михаил саакашвили, киев, украина, верховная рада, совет европы
грузия, новости, михаил саакашвили, киев, украина, верховная рада, совет европы
Саакашвили переоформил роскошную квартиру в центре Киева на внебрачную дочь от Ясько – ТВ
12:21 17.01.2023 (обновлено: 12:42 17.01.2023)
Кроме того, экс-президент поручил передать своей дочери миллион гривен
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Мать осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания с нотариального согласия своего сына переоформила дорогостоящую квартиру в центре Киева на Жасмин Ясько – дочь Саакашвили и депутата Верховной Рады Украины Лизы Ясько.
Информацию эксклюзивно распространяет телеканал "Имеди
". По информации ТВ, квартиры в центре Киева никогда не было в декларации Саакашвили.
Кроме того, по данным телеканала, Гиули Аласания также передала Жасмин Ясько крупную сумму в размере миллиона гривен (более 27 тысяч долларов).
Сама мать Саакашвили эту информацию не подтверждает.
"Да что вы говорите? Откуда вы выдумали эту информацию?" – сказала Аласания в эфире телеканала "Имеди".
Об отношениях экс-президента Грузии с Елизаветой Ясько стало известно в день его ареста 1 октября 2022 года.
Елизавета Ясько – политолог, эксперт по вопросам культуры, народный депутат Украины Верховной Рады ІХ созыва от партии "Слуга народа", экс-председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.