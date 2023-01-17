https://sputnik-georgia.ru/20230117/sud-po-otmene-nakazaniya-saakashvili-vozobnovilsya---osuzhdennyy-ne-uchastvuet-v-protsesse-273990718.html
Суд по отмене наказания Саакашвили возобновился - осужденный не участвует в процессе
Суд по отмене наказания Саакашвили возобновился - осужденный не участвует в процессе
С 12 мая 2022 года Саакашвили находится в гражданской клинике, а его родные и адвокаты говорят, что он при смерти 17.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-17T12:59+0400
2023-01-17T12:59+0400
2023-01-17T13:08+0400
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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вновь не участвует в судебном заседании по вопросу отмены или отсрочки его наказания - осужденный отказался от онлайн включения, а лечащий врач не стал давать рекомендацию его транспортировки в суд, заявил судья Георгий Аревадзе.С 12 мая 2022 года Саакашвили находится в гражданской клинике "Вивамеди". Адвокаты, родные, соратники и сторонники Саакашвили уже давно говорят, что он при смерти и нуждается в лечении за рубежом. Чтобы подкрепить свою позицию, защита экс-президента привлекла к делу американских экспертов, четверых из которых уже допросили в суде.По его словам, этот протокол подписали представители пенитенциарной службы и сам Михаил Саакашвили и там же приписал, что готов явиться на суд лично, так как качество включения его не удовлетворяет. По словам адвоката, все это является доказательством того, что Саакашвили хочет участвовать в этом и других заседаниях, но ему не позволяет здоровье. "И это является еще одним твердым доказательством того, что он не может отбывать наказание", - сказал один из адвокатов Саакашвили Шалва Хачапуридзе на суде. Арест и уголовные делаСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Американский эксперт о Саакашвили: есть опасность развития рака желудка>>С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".Ранее министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что экс-президент симулирует и занимается членовредительством, чтобы его освободили. Позже спикер парламента Шалва Папуашвили сказал, что целью Саакашвили и его друзей является то, чтобы он как можно больше ослаб, чтобы избежать наказание за совершенные преступления.Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, михаил саакашвили, валерий гелашвили, сандро гиргвлиани, украина, тбилиси, тбилисский городской суд
Суд по отмене наказания Саакашвили возобновился - осужденный не участвует в процессе
12:59 17.01.2023 (обновлено: 13:08 17.01.2023)
С 12 мая 2022 года Саакашвили находится в гражданской клинике, а его родные и адвокаты говорят, что он при смерти
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вновь не участвует в судебном заседании по вопросу отмены или отсрочки его наказания - осужденный отказался от онлайн включения, а лечащий врач не стал давать рекомендацию его транспортировки в суд, заявил судья Георгий Аревадзе.
С 12 мая 2022 года Саакашвили находится в гражданской клинике "Вивамеди". Адвокаты, родные, соратники и сторонники Саакашвили уже давно говорят, что он при смерти и нуждается в лечении за рубежом. Чтобы подкрепить свою позицию, защита экс-президента привлекла к делу американских экспертов, четверых из которых уже допросили в суде.
"Мы предложили данному осужденному дистанционное включение, от чего он отказался и требует предстать перед судом... По разъяснению лечащего врача, он не дает рекомендацию транспортировки осужденного в суд", - сказал судья Георгий Аревадзе.
По его словам, этот протокол подписали представители пенитенциарной службы и сам Михаил Саакашвили и там же приписал, что готов явиться на суд лично, так как качество включения его не удовлетворяет.
По словам адвоката, все это является доказательством того, что Саакашвили хочет участвовать в этом и других заседаниях, но ему не позволяет здоровье.
"И это является еще одним твердым доказательством того, что он не может отбывать наказание", - сказал один из адвокатов Саакашвили Шалва Хачапуридзе на суде.
Арест и уголовные дела
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".
Ранее министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что экс-президент симулирует и занимается членовредительством, чтобы его освободили. Позже спикер парламента Шалва Папуашвили сказал, что целью Саакашвили и его друзей является то, чтобы он как можно больше ослаб, чтобы избежать наказание за совершенные преступления.
Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.