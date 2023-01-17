https://sputnik-georgia.ru/20230117/sud-po-otmene-nakazaniya-saakashvili-vozobnovilsya---osuzhdennyy-ne-uchastvuet-v-protsesse-273990718.html

Суд по отмене наказания Саакашвили возобновился - осужденный не участвует в процессе

Суд по отмене наказания Саакашвили возобновился - осужденный не участвует в процессе

С 12 мая 2022 года Саакашвили находится в гражданской клинике, а его родные и адвокаты говорят, что он при смерти 17.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-17T12:59+0400

2023-01-17T12:59+0400

2023-01-17T13:08+0400

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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вновь не участвует в судебном заседании по вопросу отмены или отсрочки его наказания - осужденный отказался от онлайн включения, а лечащий врач не стал давать рекомендацию его транспортировки в суд, заявил судья Георгий Аревадзе.С 12 мая 2022 года Саакашвили находится в гражданской клинике "Вивамеди". Адвокаты, родные, соратники и сторонники Саакашвили уже давно говорят, что он при смерти и нуждается в лечении за рубежом. Чтобы подкрепить свою позицию, защита экс-президента привлекла к делу американских экспертов, четверых из которых уже допросили в суде.По его словам, этот протокол подписали представители пенитенциарной службы и сам Михаил Саакашвили и там же приписал, что готов явиться на суд лично, так как качество включения его не удовлетворяет. По словам адвоката, все это является доказательством того, что Саакашвили хочет участвовать в этом и других заседаниях, но ему не позволяет здоровье. "И это является еще одним твердым доказательством того, что он не может отбывать наказание", - сказал один из адвокатов Саакашвили Шалва Хачапуридзе на суде. Арест и уголовные делаСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Американский эксперт о Саакашвили: есть опасность развития рака желудка>>С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".Ранее министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что экс-президент симулирует и занимается членовредительством, чтобы его освободили. Позже спикер парламента Шалва Папуашвили сказал, что целью Саакашвили и его друзей является то, чтобы он как можно больше ослаб, чтобы избежать наказание за совершенные преступления.Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, общество, михаил саакашвили, валерий гелашвили, сандро гиргвлиани, украина, тбилиси, тбилисский городской суд