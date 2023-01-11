https://sputnik-georgia.ru/20230111/amerikanskiy-ekspert-o-saakashvili-est-opasnost-razvitiya-raka-zheludka-273830006.html

Американский эксперт о Саакашвили: есть опасность развития рака желудка

Американский эксперт о Саакашвили: есть опасность развития рака желудка

Представитель пенитенциарной службы настаивает на том, что нет подтвержденного диагноза, который был бы основанием для освобождения Саакашвили 11.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 янв – Sputnik. Неправильное диагностирование и лечение привели к ухудшению состояния здоровья находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, есть опасность развития рака желудка, сказал американский гастроэнтеролог Стюарт Финкель на суде. В Тбилисском городском суде рассматривается вопрос освобождения или отсрочки наказания Саакашвили по состоянию здоровья. Финкель стал четвертым американским экспертом, который выступил на суде в качестве свидетеля защиты. Он подключился дистанционно. Сам Саакашвили не участвовал в судебном заседании даже дистанционно. У здания суда традиционно собрались соратники и сторонники Саакашвили.Сегодняшнее судебное заседание началось с ходатайства представителей Специальной пенитенциарной службы министерства юстиции об отводе переводчика Левана Метревели за его необъективность, а именно за публичные высказывания по делу. Судья Георгий Аревадзе поддержал представителей пенитенциарной службы в том, что переводчик должен сохранять объективность и призвал Метревели воздерживаться от публичных заявлений хотя бы во время судебных заседаний. Метревели согласился. В свою очередь, защита Саакашвили заявила о недопустимости затягивания процесса и призвала судью ввести временные рамки для допроса свидетелей - один час на каждого, а не пять-шесть часов, как это было до сих пор. Судья не стал ограничивать время допроса в течение часа, он лишь сказал, что предоставит пенитенциарной службе на допрос свидетелей столько же времени, сколько на это уйдет у адвокатов. Как оказалось, адвокатам не хватило на допрос очередного американского эксперта планируемых 30 минут - процесс затянулся примерно на четыре часа, после чего слово было передано представителям пенитенциарной службы. Список заболеваний и позиции сторонГастроэнтеролог Стюарт Финкель дал заключение по состоянию здоровья Саакашвили 9 ноября. Финкель подтвердил утверждение адвоката о том, что неправильная диагностика и лечение Саакашвили за время ареста, то есть в течение восьми месяцев, привели к необратимым последствиям для его здоровья. То есть, он был лишен права на адекватное лечение, так как не было альтернативы. Откуда у Саакашвили деменция и другие болезни? Стороны представили свои аргументы на суде>>По словам американского гастроэнтеролога, с момента ареста Саакашвили потерял 47% веса и эта динамика продолжается. В данной ситуации, если не будет надлежащего диагностирования и лечения, Саакашвили может умереть.Некоторые утверждают, что Саакашвили похудел с 120 до 73 кг не из-за ухудшения состояния здоровья, а в результате бариатрической операции (методика лечения ожирения), которую он якобы сделал за пару месяцев до возвращения в Грузию и ареста (1 октября 2021 года). Отвечая на вопрос адвоката, есть ли у него информация об этом, Финкель сказал, что этих данных не было в медицинском деле экс-президента, которое он получил от тюремной администрации и больницы. С мая 2022 года Саакашвили находится в гражданской клинике "Вивамеди".При этом Финкель сказал, что серьезные проблемы с пищеварительной системой у Саакашвили появились не из-за длительной голодовки, которую он объявил в первый же день ареста, 1 октября 2021 года, а из-за неправильного лечения. Голодовка продлилась 50 дней.Католикос-Патриарх всея Грузии отправил письмо Саакашвили>>По словам эксперта, Саакашвили страдает такими тяжелыми заболеваниями, которые, являются основанием для освобождения от отбывания наказания - это мальабсорбция (хроническое расстройство процессов переваривания, транспорта и всасывания питательных веществ в тонком кишечнике) и кахексия (крайнее истощение организма, которое характеризуется общей слабостью, резким снижением веса, активности физиологических процессов).Согласно грузинскому законодательству, кахексия действительно является основанием для освобождения от отбывания наказания, но, как заявил на суде глава медицинского департамента Специальной пенитенциарной службы Малхаз Уртмелидзе, поставленный Финкелем диагноз не подкреплен клиническо-лабораторными исследованиями. Между тем, Финкель диагностировал у Саакашвили 11 заболеваний, среди которых: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь; хиатальная грыжа; хронический эрозивный гастрит; поверхностный дуоденит; пост слив-гастрэктомия; дуодено-гастральный рефлюкс; дистальный эзофагит; антральный полип желудка; кишечная интестинальная метаплазия. Саакашвили отравлен или анализы в норме? Американский токсиколог дал показания>>Эксперт заявил на суде, что во время медицинских манипуляций 13 марта 2022 года, нужно было провести биопсию, чтобы поставить точный диагноз и далее назначить правильное лечение. Вместо этого Саакашвили давали много таких лекарств, которые только ухудшили его состояние. Речь идет о нестероидных противовоспалительных препаратах, то есть обезболивающих. К примеру, Саакашвили нельзя было давать ибупрофен, кеторолак и ряд других лекарств, которые могут повредить тонкую и толстую кишку и вызвать мальабсорбцию, сказал Финкель. В июле 2022 года Саакашвили провели биопсию желудка, которая, согласно заключению эксперта, выдержку из которого зачитал адвокат Шалвы Хачапуридзе, показала предраковое состояние. Это почти в десять раз может увеличить риск возникновения рака. Учитывая все это, по словам эксперта, нужно провести эндоскопические исследования и биоптат должен быть взят не только из желудка, но и из других органов.Причиной потери Саакашвили веса эксперт назвал мальабсорбцию и кахексию. Кроме того, он сказал, что Саакашвили не мог нормально есть из-за побочных эффектов принимаемых им лекарств. "Он принимал медикаменты, среди побочных эффектов которых состояние тошноты, рвота и потеря аппетита. Также хочу сказать, что он принимал лекарства, на которые были противопоказания, которые представляют группу нестероидных противовоспалительных препаратов", - сказал Финкель.Американский эксперт ознакомил суд с диагнозом Саакашвили>>По его словам, лечащие Саакашвили врачи знали о противопоказаниях, но все же давали эти лекарства. Знали, потому что в марте и июле 2022 года были проведены эндоскопии. Арест и уголовные делаСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".Ранее министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что экс-президент симулирует и занимается членовредительством, чтобы его освободили. Позже спикер парламента Шалва Папуашвили сказал, что целью Саакашвили и его друзей является то, чтобы он как можно больше ослаб, чтобы избежать наказание за совершенные преступления.Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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