https://sputnik-georgia.ru/20230117/umerla-byvshiy-rektor-tbilisskoy-konservatorii-273995694.html

Умерла бывший ректор Тбилисской консерватории

Умерла бывший ректор Тбилисской консерватории

Профессор Манана Доиджашвили возглавляла Тбилиссую консерваторию 12 лет 17.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-17T14:19+0400

2023-01-17T14:19+0400

2023-01-17T15:48+0400

тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили

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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Грузинская пианистка, народная артистка Грузии, проректор Тбилисской государственной консерватории Вано Сараджишвили Манана Доиджашвили умерла в возрасте 76 лет.Манана Доиджашвили окончила Тбилисскую государственную консерваторию. В 1987-1988 годах — автор ежемесячного телецикла "Всемирно известные пианисты". В 1988 году основала концертную компанию "Классика". Она положила начало конкурсу "Грузинские музыканты-исполнители", была руководителем и генеральным директором Большого зала консерватории. Основала "Тбилисский международный конкурс пианистов" В 2000-2012 годах была ректором Государственной консерватории имени Вано Сараджишвили в Тбилиси. В 2002 году Доиджашвили основала "Международный симпозиум по традиционной полифонии" и "Международный исследовательский центр традиционной полифонии". В 2005 году под ее руководством консерватория стала членом Ассоциации европейских консерваторий.С 2012 года была заместителем ректора Тбилисской государственной консерватории. В 1999 году Манана Дойжашвили была награждена Орденом Почета. В 2005 году Доиджашвили присвоены почетные звания "Кавалер ордена литературы и искусств" и "Посол мира" Французской Республики. В 2004 году была удостоена премии Российского фонда исполнительских искусств за вклад в исполнительское искусство. В 2003 году Манана Доиджашвили получила высшую награду для грузинских музыкантов - премию имени З. Палиашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили, тбилиси, новости, культура, грузия