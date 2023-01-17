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https://sputnik-georgia.ru/20230117/umerla-byvshiy-rektor-tbilisskoy-konservatorii-273995694.html
Умерла бывший ректор Тбилисской консерватории
Умерла бывший ректор Тбилисской консерватории
Профессор Манана Доиджашвили возглавляла Тбилиссую консерваторию 12 лет 17.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-17T14:19+0400
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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Грузинская пианистка, народная артистка Грузии, проректор Тбилисской государственной консерватории Вано Сараджишвили Манана Доиджашвили умерла в возрасте 76 лет.Манана Доиджашвили окончила Тбилисскую государственную консерваторию. В 1987-1988 годах — автор ежемесячного телецикла "Всемирно известные пианисты". В 1988 году основала концертную компанию "Классика". Она положила начало конкурсу "Грузинские музыканты-исполнители", была руководителем и генеральным директором Большого зала консерватории. Основала "Тбилисский международный конкурс пианистов" В 2000-2012 годах была ректором Государственной консерватории имени Вано Сараджишвили в Тбилиси. В 2002 году Доиджашвили основала "Международный симпозиум по традиционной полифонии" и "Международный исследовательский центр традиционной полифонии". В 2005 году под ее руководством консерватория стала членом Ассоциации европейских консерваторий.С 2012 года была заместителем ректора Тбилисской государственной консерватории. В 1999 году Манана Дойжашвили была награждена Орденом Почета. В 2005 году Доиджашвили присвоены почетные звания "Кавалер ордена литературы и искусств" и "Посол мира" Французской Республики. В 2004 году была удостоена премии Российского фонда исполнительских искусств за вклад в исполнительское искусство. В 2003 году Манана Доиджашвили получила высшую награду для грузинских музыкантов - премию имени З. Палиашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили, тбилиси, новости, культура, грузия
тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили, тбилиси, новости, культура, грузия

Умерла бывший ректор Тбилисской консерватории

14:19 17.01.2023 (обновлено: 15:48 17.01.2023)
© courtesy of family archiveМанана Доиджашвили
Манана Доиджашвили - Sputnik Грузия, 1920, 17.01.2023
© courtesy of family archive
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Профессор Манана Доиджашвили возглавляла Тбилиссую консерваторию 12 лет
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Грузинская пианистка, народная артистка Грузии, проректор Тбилисской государственной консерватории Вано Сараджишвили Манана Доиджашвили умерла в возрасте 76 лет.
Манана Доиджашвили окончила Тбилисскую государственную консерваторию. В 1987-1988 годах — автор ежемесячного телецикла "Всемирно известные пианисты". В 1988 году основала концертную компанию "Классика".
Она положила начало конкурсу "Грузинские музыканты-исполнители", была руководителем и генеральным директором Большого зала консерватории. Основала "Тбилисский международный конкурс пианистов" В 2000-2012 годах была ректором Государственной консерватории имени Вано Сараджишвили в Тбилиси.
В 2002 году Доиджашвили основала "Международный симпозиум по традиционной полифонии" и "Международный исследовательский центр традиционной полифонии". В 2005 году под ее руководством консерватория стала членом Ассоциации европейских консерваторий.
С 2012 года была заместителем ректора Тбилисской государственной консерватории. В 1999 году Манана Дойжашвили была награждена Орденом Почета. В 2005 году Доиджашвили присвоены почетные звания "Кавалер ордена литературы и искусств" и "Посол мира" Французской Республики.
В 2004 году была удостоена премии Российского фонда исполнительских искусств за вклад в исполнительское искусство. В 2003 году Манана Доиджашвили получила высшую награду для грузинских музыкантов - премию имени З. Палиашвили.
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