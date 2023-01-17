https://sputnik-georgia.ru/20230117/zhiteli-gruzii-ot-0-lo-24-let-kak-menyalas-statistika-s-1926-po-2022-g-273928834.html

Жители Грузии от 0 до 24 лет: как менялась статистика с 1926 по 2022 г.

Жители Грузии от 0 до 24 лет: как менялась статистика с 1926 по 2022 г.

Национальная служба статистики Грузии опубликовала публикацию "Дети и подростки в Грузии 2022" 17.01.2023, Sputnik Грузия

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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Публикация в основном содержит данные за 2017 – 2021 годы о населении в возрасте до 25 лет, в том числе демографическое положение, уровень жизни, занятость, образование, здравоохранение и другие значимые показатели.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, как менялось количество жителей страны в возрасте от 0 до 24 лет в период с 1926 по 2022 год. Грузия готовится ко всеобщей переписи населения: сколько потратят>>>Очередная всеобщая перепись населения страны пройдет в конце 2024 года.Первая всеобщая национальная перепись населения прошла в Грузии в 2002 году. По данным на 17 января 2002 года в Грузии (за исключением Абхазии и Цхинвальского региона) проживали 4 миллиона 371,5 тысячи человек.Вторая всеобщая национальная перепись прошла в 2014 году. Численность населения Грузии по состоянию на 5 ноября 2014 года составила 3 729 635 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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