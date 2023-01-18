https://sputnik-georgia.ru/20230118/bezopasnost-liftov--mer-tbilisi-otvetil-na-spekulyatsii-274039827.html

Мэр Тбилиси назвал ответственных за безопасность лифтов

Мэр Тбилиси назвал ответственных за безопасность лифтов

В прошлом году при поддержке мэрии Тбилиси были отремонтированы сотни лифтов 18.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-18T15:45+0400

2023-01-18T15:45+0400

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грузия

каха каладзе

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мэрия тбилиси

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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе опроверг обвинения в адрес ведомства в связи с трагедией, которая произошла на окраине столицы в минувшую субботу.В многоэтажном доме в районе Варкетили мужчина упал в шахту лифта, жена спустилась вниз ему на помощь, в этот момент лифт заработал, в результате чего и произошла трагедияТрагедия в Тбилиси – МВД ищет виновных>>>На заседании столичного правительства мэр Тбилиси выразил соболезнования семье и близким погибших и отметил, что определенные лица пытаются обвинить в случившемся столичную мэрию, целенаправленно или по незнанию.Что касается вопроса безопасности лифтов, то, по словам Каладзе, существует постановление правительства Грузии – технический регламент о безопасности эксплуатации лифтов.Согласно регламенту, для безопасного использования лифтов товарищество собственников жилья обязано периодически проводить экспертизу и регистрироваться в реестре объектов Агентства технического и строительного надзора, а в случае выявления дефектов – незамедлительно обеспечить их устранение, отметил Каладзе.Мэр отметил, что, учитывая сложное социально-экономическое положение в стране, действуют определенные программы для поддержки товариществ собственников жилья.Только в прошлом году в рамках программы софинансирования товариществ были обновлены и отремонтированы сотни лифтов. На указанную программу ежегодно мэрия тратит 40 миллионов лари (около 15 миллионов долларов), сообщил мэр."Если лифт нуждается в ремонте, то вы обязательно должны обратиться в районную администрацию (гамгеоба), и в меру возможностей районная администрация окажет финансовую поддержку, в соответствии с порядком", – отметил Каладзе.При этом мэр дал поручение своему заместителю Кахе Гуледани разместить соответствующую информацию на официальном сайте мэрии Тбилиси, чтобы она была доступной для всех заинтересованных лиц.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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