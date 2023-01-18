https://sputnik-georgia.ru/20230118/bezopasnost-liftov--mer-tbilisi-otvetil-na-spekulyatsii-274039827.html
Мэр Тбилиси назвал ответственных за безопасность лифтов
Мэр Тбилиси назвал ответственных за безопасность лифтов
В прошлом году при поддержке мэрии Тбилиси были отремонтированы сотни лифтов 18.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-18T15:45+0400
2023-01-18T15:45+0400
2023-01-18T15:50+0400
грузия
каха каладзе
новости
тбилиси
происшествия
мэрия тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23856/99/238569987_0:94:2000:1219_1920x0_80_0_0_53fb705efe5850854f2874e98c4b6b0d.jpg
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе опроверг обвинения в адрес ведомства в связи с трагедией, которая произошла на окраине столицы в минувшую субботу.В многоэтажном доме в районе Варкетили мужчина упал в шахту лифта, жена спустилась вниз ему на помощь, в этот момент лифт заработал, в результате чего и произошла трагедияТрагедия в Тбилиси – МВД ищет виновных>>>На заседании столичного правительства мэр Тбилиси выразил соболезнования семье и близким погибших и отметил, что определенные лица пытаются обвинить в случившемся столичную мэрию, целенаправленно или по незнанию.Что касается вопроса безопасности лифтов, то, по словам Каладзе, существует постановление правительства Грузии – технический регламент о безопасности эксплуатации лифтов.Согласно регламенту, для безопасного использования лифтов товарищество собственников жилья обязано периодически проводить экспертизу и регистрироваться в реестре объектов Агентства технического и строительного надзора, а в случае выявления дефектов – незамедлительно обеспечить их устранение, отметил Каладзе.Мэр отметил, что, учитывая сложное социально-экономическое положение в стране, действуют определенные программы для поддержки товариществ собственников жилья.Только в прошлом году в рамках программы софинансирования товариществ были обновлены и отремонтированы сотни лифтов. На указанную программу ежегодно мэрия тратит 40 миллионов лари (около 15 миллионов долларов), сообщил мэр."Если лифт нуждается в ремонте, то вы обязательно должны обратиться в районную администрацию (гамгеоба), и в меру возможностей районная администрация окажет финансовую поддержку, в соответствии с порядком", – отметил Каладзе.При этом мэр дал поручение своему заместителю Кахе Гуледани разместить соответствующую информацию на официальном сайте мэрии Тбилиси, чтобы она была доступной для всех заинтересованных лиц.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23856/99/238569987_220:0:2000:1335_1920x0_80_0_0_d6531aee7b08706447225febfe3066f9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, каха каладзе, новости, тбилиси, происшествия, мэрия тбилиси
грузия, каха каладзе, новости, тбилиси, происшествия, мэрия тбилиси
Мэр Тбилиси назвал ответственных за безопасность лифтов
15:45 18.01.2023 (обновлено: 15:50 18.01.2023)
В прошлом году при поддержке мэрии Тбилиси были отремонтированы сотни лифтов
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе опроверг обвинения в адрес ведомства в связи с трагедией, которая произошла на окраине столицы в минувшую субботу.
В многоэтажном доме в районе Варкетили мужчина упал в шахту лифта, жена спустилась вниз ему на помощь, в этот момент лифт заработал, в результате чего и произошла трагедия
На заседании столичного правительства мэр Тбилиси выразил соболезнования семье и близким погибших и отметил, что определенные лица пытаются обвинить в случившемся столичную мэрию, целенаправленно или по незнанию.
"Мы прекрасно знаем, что, к сожалению, когда происходит трагедия, тут же начинаются спекуляции и придание политического окраса конкретному печальному случаю", – заявил Каладзе.
Что касается вопроса безопасности лифтов, то, по словам Каладзе, существует постановление правительства Грузии – технический регламент о безопасности эксплуатации лифтов.
Согласно регламенту, для безопасного использования лифтов товарищество собственников жилья обязано периодически проводить экспертизу и регистрироваться в реестре объектов Агентства технического и строительного надзора, а в случае выявления дефектов – незамедлительно обеспечить их устранение, отметил Каладзе.
"Друзья, подъезды и лифты – это ваша собственность. Лифт является собственностью тех, кто живет в конкретном подъезде и, безусловно, вы должны обеспечить его содержание в порядке, ремонт и обновление", – заявил Каладзе.
Мэр отметил, что, учитывая сложное социально-экономическое положение в стране, действуют определенные программы для поддержки товариществ собственников жилья.
Только в прошлом году в рамках программы софинансирования товариществ были обновлены и отремонтированы сотни лифтов. На указанную программу ежегодно мэрия тратит 40 миллионов лари (около 15 миллионов долларов), сообщил мэр.
"Если лифт нуждается в ремонте, то вы обязательно должны обратиться в районную администрацию (гамгеоба), и в меру возможностей районная администрация окажет финансовую поддержку, в соответствии с порядком", – отметил Каладзе.
При этом мэр дал поручение своему заместителю Кахе Гуледани разместить соответствующую информацию на официальном сайте мэрии Тбилиси, чтобы она была доступной для всех заинтересованных лиц.