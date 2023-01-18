https://sputnik-georgia.ru/20230118/glavnyy-infektsionist-zarazhenie-grippom-v-gruzii-poshlo-na-spad-274021419.html
Главный инфекционист: заражение гриппом в Грузии пошло на спад
Главный инфекционист: заражение гриппом в Грузии пошло на спад
В Грузии пока нет нового субварианта "омикрона" – "кракена", который быстро распространяется по миру, заявил врач 18.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-18T10:02+0400
2023-01-18T10:02+0400
2023-01-18T10:02+0400
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тенгиз церцвадзе
грипп атакует грузию
грипп
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 18 янв – Sputnik. Число случае заражение вирусом гриппа в Грузии пошло на спад, зато растет число зараженных коронавирусом, заявил глава тбилисской инфекционной клиники Тенгиз Церцвадзе.При этом, он отметил, что основная часть случаев заражения гриппом приходится на вирус типа "А". Он также отметил, что несмотря высокий процент инфицирования гриппом, паники у населения не было, так как медицинский сектор был готов к такой вспышке. Сейчас в Грузии в основном циркулирует вирус гриппа типа А, часть случаев вызвана вирусом типа H1N1, а часть – H3N2. "Грипп стал опаснее коронавируса" – Чхаидзе рассказал об эпидситуации в Грузии >>Что касается нового субварианта "омикрона" – "кракена", который быстро распространяется по миру, то, по мнению эпидемиологов, его в Грузии пока нет. В Грузии доминантным остается один из подтипов "омикрона" – BA.5.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, тенгиз церцвадзе, грипп атакует грузию, грипп, коронавирус covid-19
грузия, общество, новости, тенгиз церцвадзе, грипп атакует грузию, грипп, коронавирус covid-19
Главный инфекционист: заражение гриппом в Грузии пошло на спад
В Грузии пока нет нового субварианта "омикрона" – "кракена", который быстро распространяется по миру, заявил врач
ТБИЛИСИ, 18 янв – Sputnik. Число случае заражение вирусом гриппа в Грузии пошло на спад, зато растет число зараженных коронавирусом, заявил глава тбилисской инфекционной клиники Тенгиз Церцвадзе.
"Число случаев гриппа в Грузии немного уменьшилось. Случаи коронавируса немного увеличились. Совсем немного. У нас не более 200 случаев в день. Эта цифра ничто, если учесть, что в других местах десятки тысяч заболевших", – сказал Церцвадзе.
При этом, он отметил, что основная часть случаев заражения гриппом приходится на вирус типа "А".
Он также отметил, что несмотря высокий процент инфицирования гриппом, паники у населения не было, так как медицинский сектор был готов к такой вспышке.
Сейчас в Грузии в основном циркулирует вирус гриппа типа А, часть случаев вызвана вирусом типа H1N1, а часть – H3N2.
Что касается нового субварианта "омикрона" – "кракена", который быстро распространяется по миру, то, по мнению эпидемиологов, его в Грузии пока нет. В Грузии доминантным остается один из подтипов "омикрона" – BA.5.