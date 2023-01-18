https://sputnik-georgia.ru/20230118/glavnyy-infektsionist-zarazhenie-grippom-v-gruzii-poshlo-na-spad-274021419.html

Главный инфекционист: заражение гриппом в Грузии пошло на спад

Главный инфекционист: заражение гриппом в Грузии пошло на спад

В Грузии пока нет нового субварианта "омикрона" – "кракена", который быстро распространяется по миру, заявил врач 18.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-18T10:02+0400

2023-01-18T10:02+0400

2023-01-18T10:02+0400

грузия

общество

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тенгиз церцвадзе

грипп атакует грузию

грипп

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 18 янв – Sputnik. Число случае заражение вирусом гриппа в Грузии пошло на спад, зато растет число зараженных коронавирусом, заявил глава тбилисской инфекционной клиники Тенгиз Церцвадзе.При этом, он отметил, что основная часть случаев заражения гриппом приходится на вирус типа "А". Он также отметил, что несмотря высокий процент инфицирования гриппом, паники у населения не было, так как медицинский сектор был готов к такой вспышке. Сейчас в Грузии в основном циркулирует вирус гриппа типа А, часть случаев вызвана вирусом типа H1N1, а часть – H3N2. "Грипп стал опаснее коронавируса" – Чхаидзе рассказал об эпидситуации в Грузии >>Что касается нового субварианта "омикрона" – "кракена", который быстро распространяется по миру, то, по мнению эпидемиологов, его в Грузии пока нет. В Грузии доминантным остается один из подтипов "омикрона" – BA.5.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, тенгиз церцвадзе, грипп атакует грузию, грипп, коронавирус covid-19