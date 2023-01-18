https://sputnik-georgia.ru/20230118/kakie-sotsialnye-proekty-osuschestvit-meriya-tbilisi-v-2023-godu-274037466.html

Какие социальные проекты осуществит мэрия Тбилиси в 2023 году?

Какие социальные проекты осуществит мэрия Тбилиси в 2023 году?

Бюджет столичной мэрии на 2023 год составляет порядка 660 миилионов долларов 18.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-18T14:14+0400

2023-01-18T14:14+0400

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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Замена аварийных домов, программы для бездомных семей, обновление автобусного парка – это неполный перечень социальных проектов, запланированных мэрией Тбилиси на 2023 год, заявил столичный градоначальник Каха Каладзе.Бюджет мэрии Тбилиси в этом году составит 1 миллиард 760 миллионов лари (658 миллионов долларов)."В течение этого года мы осуществим несколько важных проектов. У нас есть два направления – это социальные программы и программы здравоохранения, что является важнейшим компонентом в нашем бюджете, а также инфраструктурное направление", – заявил Каладзе на заседании городского правительства.Сколько власти Тбилиси потратят на город в 2023 году – основные приоритеты>>>В Тбилиси зарегистрировано около 400 бездомных семей, поэтому в этом году продолжится программа по обеспечению их жильем. В 2022 году муниципальным жильем были обеспечены 60 семей. В этом году жилье от столичной мэрии получат около 80 семей."Наша цель заключается в том, чтобы ни одна семья в столице не была бездомной. Кроме того, продолжится программа замены аварийных домов, в рамках которой ведется делопроизводство по замене 25 аварийных корпусов", – сказал Каладзе, отметив, что в столице много аварийных домов с разной степенью аварийности.По словам мэра, первый пилотный проект по замене аварийных домов успешно осуществлен, и в этом году будет больше возможностей работать в этом направлении. Как отметил Каладзе, главное – есть план, как аварийные дома должны быть заменены новой, современной архитектурой.Среди важных намеченных проектов в этом году – закупка 18-метровых автобусов. По словам Каладзе, закупка 200 автобусов будет осуществляться в течение нескольких лет. В 2023 году также начнется строительство новой автобазы для этих автобусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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