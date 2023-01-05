https://sputnik-georgia.ru/20230105/skolko-vlasti-tbilisi-potratyat-na-gorod-v-2023-godu--osnovnye-prioritety-273655013.html

Сколько власти Тбилиси потратят на город в 2023 году – основные приоритеты

Сколько власти Тбилиси потратят на город в 2023 году – основные приоритеты

На очистку города в 2023 году потратят 119 миллионов лари, на озеленение – 79,5 миллиона лари 05.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-05T09:00+0400

2023-01-05T09:00+0400

2023-01-05T09:00+0400

мэрия тбилиси

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грузия

бюджет тбилиси

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ТБИЛИСИ, 5 янв – Sputnik. Бюджет Тбилиси в 2023 году составил 1,6 миллиарда лари, из которых большая часть будет потрачена на транспорт и экологию.Доходы тбилисского бюджета составят 1,6 миллиарда лари, из которых 872,2 миллиона лари – налоги и сборы, а 475 миллионов лари – гранты. Основным приоритетом трат бюджета Тбилиси будет восстановление и строительство транспортной инфраструктуры, на которую уйдет 522,1 миллиона лари. При этом 116 миллионов уйдут на строительство дорожной инфраструктуры, четыре миллиона – на реконструкцию станций метро, 50 миллионов – на модернизацию городского транспорта и 286 миллионов – на субсидирование проезда на общественном транспорте для пенсионеров, школьников, студентов и других льготников.Что было сделано в Тбилиси за 2022 год? Отчет Каладзе>>Еще 243 миллиона из бюджета потратят на строительство инфраструктурных объектов и аварийные дома в Тбилиси. При этом, из этих средств на строительство домов и укрепление аварийных домов потратят 12,8 миллиона лари, на замену аварийных домов – 20 миллионов лари, на систему сливов – 3,5 миллиона лари, а на благоустройство города – 62,1 миллиона лари.Кроме того, приоритетом для столичного бюджета станет экология. На нее в 2023 году планируется потратить 211,9 миллиона, из которых 119 миллионов уйдет на очистку города. На зоопарк в 2023 году мэрия потратит 7,3 миллиона лари, на ботанический сад – 6,1 миллиона лари, а на озеленение города – 79,5 миллиона лари.В бюджете столицы предусмотрено два миллиона на развитие экономики, 383,5 тысячи лари – на помощь бизнесу и 480 тысяч – на привлечение туристов. На здравоохранение мэрия выделила 21,2 миллиона лари, которые пойдут на финансирование муниципальных программ лечения определенных заболеваний.Каладзе: зарплаты в мэрии Тбилиси повысятся в 2023 году>>На социальную помощь жителям Тбилиси уйдет 117 миллионов лари, из которых 26,2 миллиона потратят на бесплатные столовые, пять миллионов – на помощь бездомным, 10 миллионов – на лекарства неимущим пенсионерам, 3,3 миллиона – на финансирование бесплатного обучения в школах искусств и спортивных школах детей из неимущих семей, и восемь миллионов – на компенсации тем, у кого разрушены дома. На детские сады мэрия потратит 187,3 миллиона лари, а на финансирование студентов – 3 миллиона лари.Театры Тбилиси получат финансирование от мэрии в размере 3,1 миллиона лари, а на культурные и спортивные мероприятия в столичных районах уйдет один миллион лари. Финансирование мэрии Тбилиси составит 28,1 миллион лари, а сакребуло (совещательный орган) города – 18,4 миллиона лари.Курс лари по отношению к доллару США на 4 января – 2,7038 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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