https://sputnik-georgia.ru/20230118/napoli-bez-kvaratskheliya-vyletel-iz-kubka-italii-274024572.html
"Наполи" без Кварацхелия вылетел из кубка Италии
"Наполи" без Кварацхелия вылетел из кубка Италии
Клуб "Наполи" прогиграл аутсайдеру серии А со счетом 4:5 18.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-18T10:50+0400
2023-01-18T10:50+0400
2023-01-18T10:50+0400
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хвича кварацхелия
италия
клуб "наполи"
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ТБИЛИСИ, 18 янв – Sputnik. Клуб Хвичи Кварацхелия "Наполи" не смог обыграть "Кремонезе" в 1/8 финала Кубка Италии и неожиданно покинул турнир.Тренер неаполитанцев Лучано Спаллетти не выпустил грузинского полузащитника на поле, позволив ему отдохнуть в матче с аутсайдером серии А.Первый гол в матче забил защитник "Кремонезе" Шарль Пикель. Сравнял счет на 33-й минуте Жуан Жезус. Под конец тайма "Наполи" вышел вперед благодаря стараниям Джованни Симеоне.Покупкой Кварацхелия заинтересовались английские гранды футбола>>>Во втором тайме одноклубники Кварацхелия создали несколько острых моментов, но не смогли реализовать их. "Кремонезе" терпеливо ждал своего момента и смог сравнять счет, оставшись в десятером. Гол на счету Афены-Гьян Феликса.Дело дошло до дополнительного времени, а затем и до послематчевых пенальти. Здесь более точными оказались гости - 4:5.Следующий матч лидер национального чемпионата "Наполи" проведет 21 января против "Салернитана". Последнюю игру первого тура Серии А неаполитанцы проведут в гостях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, хвича кварацхелия, италия, клуб "наполи"
спорт, новости, хвича кварацхелия, италия, клуб "наполи"
"Наполи" без Кварацхелия вылетел из кубка Италии
Клуб "Наполи" прогиграл аутсайдеру серии А со счетом 4:5
ТБИЛИСИ, 18 янв – Sputnik. Клуб Хвичи Кварацхелия "Наполи" не смог обыграть "Кремонезе" в 1/8 финала Кубка Италии и неожиданно покинул турнир.
Тренер неаполитанцев Лучано Спаллетти не выпустил грузинского полузащитника на поле, позволив ему отдохнуть в матче с аутсайдером серии А.
Первый гол в матче забил защитник "Кремонезе" Шарль Пикель. Сравнял счет на 33-й минуте Жуан Жезус. Под конец тайма "Наполи" вышел вперед благодаря стараниям Джованни Симеоне.
Во втором тайме одноклубники Кварацхелия создали несколько острых моментов, но не смогли реализовать их. "Кремонезе" терпеливо ждал своего момента и смог сравнять счет, оставшись в десятером. Гол на счету Афены-Гьян Феликса.
Дело дошло до дополнительного времени, а затем и до послематчевых пенальти. Здесь более точными оказались гости - 4:5.
Следующий матч лидер национального чемпионата "Наполи" проведет 21 января против "Салернитана". Последнюю игру первого тура Серии А неаполитанцы проведут в гостях.