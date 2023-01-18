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https://sputnik-georgia.ru/20230118/napoli-bez-kvaratskheliya-vyletel-iz-kubka-italii-274024572.html
"Наполи" без Кварацхелия вылетел из кубка Италии
"Наполи" без Кварацхелия вылетел из кубка Италии
Клуб "Наполи" прогиграл аутсайдеру серии А со счетом 4:5 18.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-18T10:50+0400
2023-01-18T10:50+0400
спорт
новости
хвича кварацхелия
италия
клуб "наполи"
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ТБИЛИСИ, 18 янв – Sputnik. Клуб Хвичи Кварацхелия "Наполи" не смог обыграть "Кремонезе" в 1/8 финала Кубка Италии и неожиданно покинул турнир.Тренер неаполитанцев Лучано Спаллетти не выпустил грузинского полузащитника на поле, позволив ему отдохнуть в матче с аутсайдером серии А.Первый гол в матче забил защитник "Кремонезе" Шарль Пикель. Сравнял счет на 33-й минуте Жуан Жезус. Под конец тайма "Наполи" вышел вперед благодаря стараниям Джованни Симеоне.Покупкой Кварацхелия заинтересовались английские гранды футбола&gt;&gt;&gt;Во втором тайме одноклубники Кварацхелия создали несколько острых моментов, но не смогли реализовать их. "Кремонезе" терпеливо ждал своего момента и смог сравнять счет, оставшись в десятером. Гол на счету Афены-Гьян Феликса.Дело дошло до дополнительного времени, а затем и до послематчевых пенальти. Здесь более точными оказались гости - 4:5.Следующий матч лидер национального чемпионата "Наполи" проведет 21 января против "Салернитана". Последнюю игру первого тура Серии А неаполитанцы проведут в гостях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, новости, хвича кварацхелия, италия, клуб "наполи"
спорт, новости, хвича кварацхелия, италия, клуб "наполи"

"Наполи" без Кварацхелия вылетел из кубка Италии

10:50 18.01.2023
© SSC NapoliФК "Наполи"
ФК Наполи - Sputnik Грузия, 1920, 18.01.2023
© SSC Napoli
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Клуб "Наполи" прогиграл аутсайдеру серии А со счетом 4:5
ТБИЛИСИ, 18 янв – Sputnik. Клуб Хвичи Кварацхелия "Наполи" не смог обыграть "Кремонезе" в 1/8 финала Кубка Италии и неожиданно покинул турнир.
Тренер неаполитанцев Лучано Спаллетти не выпустил грузинского полузащитника на поле, позволив ему отдохнуть в матче с аутсайдером серии А.
Первый гол в матче забил защитник "Кремонезе" Шарль Пикель. Сравнял счет на 33-й минуте Жуан Жезус. Под конец тайма "Наполи" вышел вперед благодаря стараниям Джованни Симеоне.
Покупкой Кварацхелия заинтересовались английские гранды футбола>>>
Во втором тайме одноклубники Кварацхелия создали несколько острых моментов, но не смогли реализовать их. "Кремонезе" терпеливо ждал своего момента и смог сравнять счет, оставшись в десятером. Гол на счету Афены-Гьян Феликса.
Дело дошло до дополнительного времени, а затем и до послематчевых пенальти. Здесь более точными оказались гости - 4:5.
Следующий матч лидер национального чемпионата "Наполи" проведет 21 января против "Салернитана". Последнюю игру первого тура Серии А неаполитанцы проведут в гостях.
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