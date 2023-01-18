https://sputnik-georgia.ru/20230118/naskolko-zagryaznen-vozdukh-tbilisi--poslednie-dannye--274038189.html

Насколько загрязнен воздух в Тбилиси – последние данные

Насколько загрязнен воздух в Тбилиси – последние данные

Людям с заболеваниями сердца и легких рекомендуют избегать любой физической активности 18.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-18T14:35+0400

2023-01-18T14:35+0400

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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Воздух в Тбилиси, согласно данным на утро 18 января, сильно загрязнен, таковы результаты мониторинга, опубликованные на портале качества атмосферного воздуха.На этот раз очень плохие показатели качества воздуха оказались везде, где установлены специальные станции. В частности, воздух сильно загрязнен на проспектах Агмашенебели, Руставели, Церетели, Казбеги и в районе Варкетили.В Грузии ужесточают контроль за выхлопами автомобилей>>>Согласно рекомендациям, размещенным на портале, высокий показатель твердых частиц в воздухе серьезно влияет на здоровье людей.Люди с сердечными и легочными заболеваниями всячески должны избегать любой физической активности, а все остальные должны воздержаться от длительных и активных физических нагрузок на улице.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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