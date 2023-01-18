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Насколько загрязнен воздух в Тбилиси – последние данные
Насколько загрязнен воздух в Тбилиси – последние данные
Людям с заболеваниями сердца и легких рекомендуют избегать любой физической активности 18.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-18T14:35+0400
2023-01-18T14:35+0400
2023-01-18T15:27+0400
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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Воздух в Тбилиси, согласно данным на утро 18 января, сильно загрязнен, таковы результаты мониторинга, опубликованные на портале качества атмосферного воздуха.На этот раз очень плохие показатели качества воздуха оказались везде, где установлены специальные станции. В частности, воздух сильно загрязнен на проспектах Агмашенебели, Руставели, Церетели, Казбеги и в районе Варкетили.В Грузии ужесточают контроль за выхлопами автомобилей>>>Согласно рекомендациям, размещенным на портале, высокий показатель твердых частиц в воздухе серьезно влияет на здоровье людей.Люди с сердечными и легочными заболеваниями всячески должны избегать любой физической активности, а все остальные должны воздержаться от длительных и активных физических нагрузок на улице.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, тбилиси, новости, общество
грузия, тбилиси, новости, общество
Насколько загрязнен воздух в Тбилиси – последние данные
14:35 18.01.2023 (обновлено: 15:27 18.01.2023)
Людям с заболеваниями сердца и легких рекомендуют избегать любой физической активности
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Воздух в Тбилиси, согласно данным на утро 18 января, сильно загрязнен, таковы результаты мониторинга, опубликованные на портале качества атмосферного воздуха.
На этот раз очень плохие показатели качества воздуха оказались везде, где установлены специальные станции. В частности, воздух сильно загрязнен на проспектах Агмашенебели, Руставели, Церетели, Казбеги и в районе Варкетили.
Согласно рекомендациям, размещенным на портале
, высокий показатель твердых частиц в воздухе серьезно влияет на здоровье людей.
Люди с сердечными и легочными заболеваниями всячески должны избегать любой физической активности, а все остальные должны воздержаться от длительных и активных физических нагрузок на улице.