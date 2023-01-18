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Пашинян отметил высокий уровень отношений между Арменией и Грузией
Пашинян отметил высокий уровень отношений между Арменией и Грузией
Еще в 2018 году власти Армении и Грузии поставили перед собой задачу увеличить товарооборот 18.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-18T18:31+0400
2023-01-18T18:31+0400
2023-01-18T18:31+0400
экономика
грузия
никол пашинян
армения
ереван
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что проведение заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству во второй раз – показатель высокого уровня армяно-грузинских отношений, сообщает Sputnik Армения.На правительственном часе в парламенте Пашинян отметил, что товарооборот между странами по итогам 2022 года достиг внушительных отметок. И хотя данные армянской и грузинской сторон значительно разнятся, в обеих странах зафиксирован большой рост.Что обсудили главы правительств Грузии и Армении в Ереване>>>По данным властей Армении, за январь - ноябрь 2022 года объем товарооборота между странами по сравнению с 2021 годом вырос в два раза и составил 759 миллионов долларов, в то время как, по данным Тбилиси, объем товарооборота превысили 1 миллиард долларов.Задача увеличить товарооборот между Грузией и Арменией была поставлена еще в 2018 году, во время официального визита на тот момент грузинского премьер-министра Мамуки Бахтадзе в Ереван.При этом премьер указал на экспорт электроэнергии из Армении в Грузию, который по итогам 2022 года превысил показатели за последние 10 лет (экспортировано 365 млн кВтч электроэнергии – прим. ред.)."Мы сконцентрированы на росте всех этих показателей в 2023 году", - сказал Пашинян.Рост показателей связан с уровнем политического и экономического взаимодействия, отметил премьер.Переговоры премьеров Грузии и Армении - взгляд из Еревана>>>Что касается возможности пересекать границу гражданами обеих стран лишь при наличии ID-карт, то, по мнению Пашиняна, это лишь поспособствует развитию взаимодействия.Грузинская делегация во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили 12 января прибыла в Армению для участия в заседании армяно-грузинской межправительственного комиссии по экономическому сотрудничеству.В состав грузинской делегации вошли вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, министр иностранных дел Илья Дарчиашвили, министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе, а также глава администрации правительства Реваз Джавелидзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, никол пашинян, армения, ереван, ираклий гарибашвили
экономика, грузия, никол пашинян, армения, ереван, ираклий гарибашвили
Пашинян отметил высокий уровень отношений между Арменией и Грузией
Еще в 2018 году власти Армении и Грузии поставили перед собой задачу увеличить товарооборот
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik.
Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что проведение заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству во второй раз – показатель высокого уровня армяно-грузинских отношений, сообщает Sputnik Армения
.
На правительственном часе в парламенте Пашинян отметил, что товарооборот между странами по итогам 2022 года достиг внушительных отметок. И хотя данные армянской и грузинской сторон значительно разнятся, в обеих странах зафиксирован большой рост.
По данным властей Армении, за январь - ноябрь 2022 года объем товарооборота между странами по сравнению с 2021 годом вырос в два раза и составил 759 миллионов долларов, в то время как, по данным Тбилиси, объем товарооборота превысили 1 миллиард долларов.
Задача увеличить товарооборот между Грузией и Арменией была поставлена еще в 2018 году, во время официального визита на тот момент грузинского премьер-министра Мамуки Бахтадзе в Ереван.
При этом премьер указал на экспорт электроэнергии из Армении в Грузию, который по итогам 2022 года превысил показатели за последние 10 лет (экспортировано 365 млн кВтч электроэнергии – прим. ред.).
"Мы сконцентрированы на росте всех этих показателей в 2023 году", - сказал Пашинян.
Рост показателей связан с уровнем политического и экономического взаимодействия, отметил премьер.
Что касается возможности пересекать границу гражданами обеих стран лишь при наличии ID-карт, то, по мнению Пашиняна, это лишь поспособствует развитию взаимодействия.
Грузинская делегация во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили 12 января прибыла в Армению для участия в заседании армяно-грузинской межправительственного комиссии по экономическому сотрудничеству.
В состав грузинской делегации вошли вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, министр иностранных дел Илья Дарчиашвили, министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе, а также глава администрации правительства Реваз Джавелидзе.