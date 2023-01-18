https://sputnik-georgia.ru/20230118/pashinyan-otmetil-vysokiy-uroven-otnosheniy-mezhdu-armeniey-i-gruziey-274047353.html

Пашинян отметил высокий уровень отношений между Арменией и Грузией

Пашинян отметил высокий уровень отношений между Арменией и Грузией

Еще в 2018 году власти Армении и Грузии поставили перед собой задачу увеличить товарооборот 18.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-18T18:31+0400

2023-01-18T18:31+0400

2023-01-18T18:31+0400

экономика

грузия

никол пашинян

армения

ереван

ираклий гарибашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/12/274047284_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_2b5faa61448d0a035ae457afe2e1269a.jpg

ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что проведение заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству во второй раз – показатель высокого уровня армяно-грузинских отношений, сообщает Sputnik Армения.На правительственном часе в парламенте Пашинян отметил, что товарооборот между странами по итогам 2022 года достиг внушительных отметок. И хотя данные армянской и грузинской сторон значительно разнятся, в обеих странах зафиксирован большой рост.Что обсудили главы правительств Грузии и Армении в Ереване>>>По данным властей Армении, за январь - ноябрь 2022 года объем товарооборота между странами по сравнению с 2021 годом вырос в два раза и составил 759 миллионов долларов, в то время как, по данным Тбилиси, объем товарооборота превысили 1 миллиард долларов.Задача увеличить товарооборот между Грузией и Арменией была поставлена еще в 2018 году, во время официального визита на тот момент грузинского премьер-министра Мамуки Бахтадзе в Ереван.При этом премьер указал на экспорт электроэнергии из Армении в Грузию, который по итогам 2022 года превысил показатели за последние 10 лет (экспортировано 365 млн кВтч электроэнергии – прим. ред.)."Мы сконцентрированы на росте всех этих показателей в 2023 году", - сказал Пашинян.Рост показателей связан с уровнем политического и экономического взаимодействия, отметил премьер.Переговоры премьеров Грузии и Армении - взгляд из Еревана>>>Что касается возможности пересекать границу гражданами обеих стран лишь при наличии ID-карт, то, по мнению Пашиняна, это лишь поспособствует развитию взаимодействия.Грузинская делегация во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили 12 января прибыла в Армению для участия в заседании армяно-грузинской межправительственного комиссии по экономическому сотрудничеству.В состав грузинской делегации вошли вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, министр иностранных дел Илья Дарчиашвили, министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе, а также глава администрации правительства Реваз Джавелидзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

армения

ереван

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, никол пашинян, армения, ереван, ираклий гарибашвили