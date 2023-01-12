https://sputnik-georgia.ru/20230112/chto-obsudili-glavy-pravitelstv-gruzii-i-armenii-v-erevane-273878770.html

Что обсудили главы правительств Грузии и Армении в Ереване

Что обсудили главы правительств Грузии и Армении в Ереване

Премьер-министр Грузии выразил готовность и впредь играть роль посредника между соседними странами 12.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-12T18:28+0400

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ТБИЛИСИ, 12 янв - Sputnik. Основные направления сотрудничества и перспективы его развития обсудили премьер-министры Грузии и Армении Ираклий Гарибашвили и Никол Пашинян на встрече в Ереване, сообщает администрация правительства. Гарибашвили прибыл в Ереван с рабочим визитом в четверг. На встрече главы правительств были обсуждены основные направления сотрудничества двух стран и вопросы регионального значения. Граждане Грузии и Армении смогут пересекать границу по ID-картам >>Также на встрече стороны отметили роль межправительственной экономической комиссии двух стран, которая является важной площадкой для укрепления связей между странами. Беседа коснулась обстановки в области безопасности и вызовов в регионе и мире. Премьер-министр Грузии выразил готовность и впредь играть роль посредника между соседними странами для обеспечения мира и стабильности в регионе. Армения планирует увеличить поставки электроэнергии в Грузию >>Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. За эти годы Грузия и Армения оформили между собой 88 документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ и прочие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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