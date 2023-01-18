https://sputnik-georgia.ru/20230118/podorozhaet-li-khleb-v-gruzii--mnenie-eksperta-274044511.html
Подорожает ли хлеб в Грузии – мнение эксперта
Подорожает ли хлеб в Грузии – мнение эксперта
В Грузии есть запасы муки на три месяца, как будут обстоять дела в дальнейшем, зависит от ситуации в России 18.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-18T16:21+0400
2023-01-18T16:21+0400
2023-01-18T16:26+0400
грузия
экономика
малхаза долидзе
хлеб
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ТБИЛИСИ, 18 янв – Sputnik. Подорожание хлеба в Грузии не предвидится до марта, а запасов муки хватит на три месяца, сказал председатель Союза производителей хлеба Малхаз Долидзе в беседе со Sputnik Грузия.Самый востребованный социальный хлеб обходится жителям страны в среднем 1,2 лари. Что касается розничных цен на хлеб, по словам эксперта, наценка в магазинах - 0,3-0,4 лари, а в некоторых торговых объектах 0,5 лари.Стабильность цен сохранится до марта благодаря запасам: в Грузии есть запасы муки объемом 60 тысяч тонн, которых хватит на три месяца, отметил онЧто будет с ценами после марта, по словам эксперта, зависит от ситуации в России, которая является основным поставщиком муки и пшеницы в Грузию.Зависимость Грузии от российской пшеницы и муки по-прежнему высока. В январе-сентябре 2022 года доля российской пшеницы и пшеничной муки в общем объеме импорта этой продукции составила 96%. Большая часть потребляемой в Грузии пшеничной муки (до 78%) поступает из России.Как рост пошлины на экспорт пшеницы из России повлияет на цену хлеба в Грузии>>>Пошлина на экспорт пшеницы из России с 11 по 17 января 2023 года включительно вырастет на 14,5% и составит 4 766,3 рубля за тонну. Россия уже многие годы является основным поставщиком пшеницы в Грузию, поэтому каждое повышение экспортной пошлины в РФ становится для страны поводом для беспокойства.Кроме того, как рассказал Долидзе, проблемы в сфере остаются. В частности, основная проблема – нехватка квалифицированных кадров."Проблемы конечно остаются. В первую очередь, отток квалифицированных кадров из-за низких зарплат. Пекари в среднем зарабатывают 600-700 лари. Многие уезжают на заработки за рубеж. Также проблемы с логистикой из-за перегруженности города", - сказал эксперт.Новое правилоС 1 июня пищевые предприятия в Грузии должны внедрить систему контроля, которая касается и производителей хлеба.Все предприятия, производящие продукты питания в Грузии, обязаны внедрить систему анализа рисков и критических контрольных точек (HACCP). Система позволяет создавать и определять условия труда персонала, оборудования, сырья, рабочей среды и условия очистки, необходимые для производства здоровой пищи на пищевых предприятиях."Это то же самое, что у нас было раньше – ППР (предупредительная проверка). Это нужно. Во-первых, это новшество поможет повысить уровень квалификации кадров, во-вторых, соблюдать гигиенические нормы во время производства", - сказал он.Эксперт считает необходимым подготовить три гайдлайна: для малых, средних и крупных предприятий, чтобы занятые четко знали, каким правилам следовать.Курс лари по отношению к доллару США на 18 января - 2,6726 GEL/$1Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, малхаза долидзе, хлеб
грузия, экономика, малхаза долидзе, хлеб
Подорожает ли хлеб в Грузии – мнение эксперта
16:21 18.01.2023 (обновлено: 16:26 18.01.2023)
В Грузии есть запасы муки на три месяца, как будут обстоять дела в дальнейшем, зависит от ситуации в России
ТБИЛИСИ, 18 янв – Sputnik.
Подорожание хлеба в Грузии не предвидится до марта, а запасов муки хватит на три месяца, сказал председатель Союза производителей хлеба Малхаз Долидзе в беседе со Sputnik Грузия
.
Самый востребованный социальный хлеб обходится жителям страны в среднем 1,2 лари. Что касается розничных цен на хлеб, по словам эксперта, наценка в магазинах - 0,3-0,4 лари, а в некоторых торговых объектах 0,5 лари.
"Сейчас стабильная ситуация. По сравнению с прошлыми годами стоимость муки стабилизировалась. Средняя стоимость муки 70 лари. В 2021 году цены доходили до 80-100 лари. Могу с полной ответственностью сказать, что до марта проблем с ценами не возникнет", - сказал Долидзе.
Стабильность цен сохранится до марта благодаря запасам: в Грузии есть запасы муки объемом 60 тысяч тонн, которых хватит на три месяца, отметил он
Что будет с ценами после марта, по словам эксперта, зависит от ситуации в России, которая является основным поставщиком муки и пшеницы в Грузию.
Зависимость Грузии от российской пшеницы и муки по-прежнему высока. В январе-сентябре 2022 года доля российской пшеницы и пшеничной муки в общем объеме импорта этой продукции составила 96%. Большая часть потребляемой в Грузии пшеничной муки (до 78%) поступает из России.
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 11 по 17 января 2023 года включительно вырастет на 14,5% и составит 4 766,3 рубля за тонну. Россия уже многие годы является основным поставщиком пшеницы в Грузию, поэтому каждое повышение экспортной пошлины в РФ становится для страны поводом для беспокойства.
Кроме того, как рассказал Долидзе, проблемы в сфере остаются. В частности, основная проблема – нехватка квалифицированных кадров.
"Проблемы конечно остаются. В первую очередь, отток квалифицированных кадров из-за низких зарплат. Пекари в среднем зарабатывают 600-700 лари. Многие уезжают на заработки за рубеж. Также проблемы с логистикой из-за перегруженности города", - сказал эксперт.
Новое правило
С 1 июня пищевые предприятия в Грузии должны внедрить систему контроля, которая касается и производителей хлеба.
Все предприятия, производящие продукты питания в Грузии, обязаны внедрить систему анализа рисков и критических контрольных точек (HACCP). Система позволяет создавать и определять условия труда персонала, оборудования, сырья, рабочей среды и условия очистки, необходимые для производства здоровой пищи на пищевых предприятиях.
"Это то же самое, что у нас было раньше – ППР (предупредительная проверка). Это нужно. Во-первых, это новшество поможет повысить уровень квалификации кадров, во-вторых, соблюдать гигиенические нормы во время производства", - сказал он.
Эксперт считает необходимым подготовить три гайдлайна: для малых, средних и крупных предприятий, чтобы занятые четко знали, каким правилам следовать.
Курс лари по отношению к доллару США на 18 января - 2,6726 GEL/$1