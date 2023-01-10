https://sputnik-georgia.ru/20230110/kak-rost-poshliny-na-eksport-pshenitsy-iz-rossii-povliyaet-na-tsenu-khleba-v-gruzii-273816965.html
Как рост пошлины на экспорт пшеницы из России повлияет на цену хлеба в Грузии
Как рост пошлины на экспорт пшеницы из России повлияет на цену хлеба в Грузии
Россия уже многие годы занимает место основного поставщика пшеницы в Грузию 10.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-10T21:36+0400
2023-01-10T21:36+0400
2023-01-10T22:24+0400
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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Стоимость хлеба в Грузии не будет резко меняться до марта, несмотря на рост экспортной пошлины на зерновые из РФ, заявил исполнительный директор Ассоциации производителей зерна и муки Левана Силагава в передаче медиаплатформы BMG "Деловое утро". Пошлина на экспорт пшеницы из России с 11 по 17 января 2023 года включительно вырастет на 14,5% и составит 4 766,3 рубля за тонну. Россия уже многие годы является основным поставщиком пшеницы в Грузию, поэтому каждое повышение экспортной пошлины в РФ становится для страны поводом для беспокойства. По словам Силагава, плавающая ставка вывозной пошлины на пшеницу снизилась к концу прошлого года, что позволило мелькомбинатам импортировать пшеницу и нарастить производство. "Однако если мы не примем определенные решения, мы будем зависеть от плавающего тарифа. Это механизм, который блокирует пшеницу, и чем выше тариф, тем агрессивнее поступает мука, что создает проблемы для мельниц", - пояснил он. Кроме того, Силагава отметил, что в последние годы мелькомбинаты работают в форс-мажорном режиме из-за пандемии и конфликта на Украине. Все это, по его словам, сказывается и на кадрах. Россия повышает пошлину на экспорт пшеницы >>"Для нас этот вопрос стоит более остро, потому что из-за нестабильности чаще происходит отток квалифицированных кадров", - отметил Силагава. Трудные времена для грузинских мукомолов настали прошлым летом, после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых. В России со 2 июня 2021 года заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Насколько выросла зависимость экономики Грузии от России в 2022 году – оценка эксперта >>Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт из РФ муки, на которую экспортная пошлина не взымается, соответственно сократив в прошлом году импорт пшеницы больше чем на 30%. Как результат, почти все мелькомбинаты страны прекратили работу. И лишь во второй половине 2022 года, мельницы начали поэтапно восстанавливать производство. Зависимость Грузии от российской пшеницы и муки по-прежнему высока. В январе-сентябре 2022 года доля российской пшеницы и пшеничной муки в общем объеме импорта этой продукции составила 96%. Большая часть потребляемой в Грузии пшеничной муки (до 78%) поступает из России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, леван силагава, зерно, хлеб, цены, россия
грузия, новости, экономика, леван силагава, зерно, хлеб, цены, россия
Как рост пошлины на экспорт пшеницы из России повлияет на цену хлеба в Грузии
21:36 10.01.2023 (обновлено: 22:24 10.01.2023)
Россия уже многие годы занимает место основного поставщика пшеницы в Грузию
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Стоимость хлеба в Грузии не будет резко меняться до марта, несмотря на рост экспортной пошлины на зерновые из РФ, заявил исполнительный директор Ассоциации производителей зерна и муки Левана Силагава в передаче медиаплатформы BMG "Деловое утро".
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 11 по 17 января 2023 года включительно вырастет на 14,5% и составит 4 766,3 рубля за тонну. Россия уже многие годы является основным поставщиком пшеницы в Грузию, поэтому каждое повышение экспортной пошлины в РФ становится для страны поводом для беспокойства.
"До марта резкого изменения цен не будет, потому что мы ввезли определенное количество пшеницы и муки, есть запасы, и касательно цен Ассоциация производителей хлеба заверила нас в том, что мы не ожидаем изменения цен", - заявил Силагава.
По словам Силагава, плавающая ставка вывозной пошлины на пшеницу снизилась к концу прошлого года, что позволило мелькомбинатам импортировать пшеницу и нарастить производство.
"Однако если мы не примем определенные решения, мы будем зависеть от плавающего тарифа. Это механизм, который блокирует пшеницу, и чем выше тариф, тем агрессивнее поступает мука, что создает проблемы для мельниц", - пояснил он.
Кроме того, Силагава отметил, что в последние годы мелькомбинаты работают в форс-мажорном режиме из-за пандемии и конфликта на Украине. Все это, по его словам, сказывается и на кадрах.
"Для нас этот вопрос стоит более остро, потому что из-за нестабильности чаще происходит отток квалифицированных кадров", - отметил Силагава.
Трудные времена для грузинских мукомолов настали прошлым летом, после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых.
В России со 2 июня 2021 года заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера.
Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт из РФ муки, на которую экспортная пошлина не взымается, соответственно сократив в прошлом году импорт пшеницы больше чем на 30%. Как результат, почти все мелькомбинаты страны прекратили работу. И лишь во второй половине 2022 года, мельницы начали поэтапно восстанавливать производство.
Зависимость Грузии от российской пшеницы и муки по-прежнему высока. В январе-сентябре 2022 года доля российской пшеницы и пшеничной муки в общем объеме импорта этой продукции составила 96%. Большая часть потребляемой в Грузии пшеничной муки (до 78%) поступает из России.