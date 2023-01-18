https://sputnik-georgia.ru/20230118/uscherb-ot-uragana-v-trekh-regionakh-gruzii-sostavil-bolee-7-mln-dollarov-274025952.html

Ущерб от урагана в трех регионах Грузии составил более 7 млн долларов

Ущерб от урагана в трех регионах Грузии составил более 7 млн долларов

По словам властей, подсчитано 90% ущерба, через несколько дней начнется выплата компенсаций 18.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-18T11:21+0400

2023-01-18T11:21+0400

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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Ущерб, нанесенный ураганом в трех регионах Грузии – Самегрело - Земо Сванети, Гурии и Имерети – достиг 20 миллионов лари (7,4 миллиона долларов).На прошлой неделе в Западной Грузии бушевал сильный ветер, значительно повредивший инфраструктуру в регионах страны, несколько человек получили серьезные травмы, один человек погиб. Для ознакомления с последствиями непогоды в регионы отправились представители центральной власти. В трех регионах Грузии – Самегрело - Земо Сванети, Гурия и Имерети – сильный ветер частично или полностью повредил крыши более четырех тысяч частных домов, а также около 380 многоэтажных корпусов и около 200 объектов государственного имущества."Несмотря на данный ущерб, со стороны государства есть готовность возместить весь ущерб. По поручению премьер-министра выделены средства. Будут как компенсации, так и в ряде случаев произойдет полное восстановление крыш", – отметил Барнабишвили.Главную новогоднюю елку Зугдиди разобрали из-за сильного ветра>>>В семи районах Самегрело сильный ветер повредил разную инфраструктуру. В частности, повреждены крыши 2 839 частных домов и 93 корпусов. Ураган повредил здания 37 школ, 16 детских садов, 11 административных зданий и двух амбулаторий."В течение этих дней осуществлялся подсчет ущерба. На сегодняшний день можно сказать, что 90% ущерба подсчитано, известна сумма. На рабочем совещании мы наметили соответствующие планы и мероприятия, чтобы максимально быстро ликвидировать последствия", – заявил губернатор Самегрело Георгий Гугучия.По его словам, работы должны осуществляться быстро и эффективно, чтобы население было спокойно.Представители центральной власти также провели встречи в Имерети и Гурии."Я уверен, что через несколько дней начнутся работы, выдача компенсаций. Здесь же хочу отметить очень серьезную работу муниципалитетов и краевых администраций, правильный менеджмент и реагирование на все это, следовательно, эффект на лицо. Хочу поблагодарить их за это. Центральная власть рядом с ними", – отметил замминистра регионального развития и инфраструктуры Илия Бегиашвили.Что касается учебного процесса, который возобновился в Грузии после новогодних каникул 16 января, то в западной части страны ученики семи школ не смогли вернуться в классы из-за поврежденной инфраструктуры. Они продолжают учебу в дистанционном режиме. В остальных 60 школах учебный процесс идет в обычном режиме.Всего из-за сильного ветра в Самегрело, Имерети и Гурии пострадали 67 государственных школ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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