https://sputnik-georgia.ru/20230119/espch-vyyavil-oshibku-v-rassledovanii-ubiystva-obvinyaemogo-v-terrorizme-v-gruzii-274079357.html

ЕСПЧ выявил ошибку в расследовании убийства обвиняемого в терроризме в Грузии

ЕСПЧ выявил ошибку в расследовании убийства обвиняемого в терроризме в Грузии

ЕСПЧ установил нарушение статьи "право на жизнь" на этапе расследования обстоятельств смерти Мачаликашвили 19.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-19T21:33+0400

2023-01-19T21:33+0400

2023-01-19T21:46+0400

грузия

новости

происшествия

темирлан мачаликашвили

европейский суд по правам человека

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ТБИЛИСИ, 19 янв - Sputnik. Европейский суд по правам человека вынес решение по громкому делу об убийству обвиняемого в терроризме Темирлана Мачаликашвили. Девятнадцатилетний Темирлан Мачаликашвили был ранен в голову и плечо 26 декабря 2017 года в Панкисском ущелье в ходе спецоперации по задержанию обвиняемых в связях с террористами. Расследование показало, что спецназовец стал стрелять по Темирлану после того, как заметил, что тот пытается взорвать ручную гранату. Раненый скончался в больнице спустя две недели. ЕСПЧ установил нарушение статьи "право на жизнь" на этапе расследования обстоятельств смерти Мачаликашвили. Мать Темирлана Мачаликашвили: он не был террористом, и правительство Грузии об этом знает >>В частности, по мнению суда, орган, проводивший расследование, не был достаточно беспристрастным, само место происшествия – комната Мачаликашвили, не было опечатано, и улики двигали, что после повлияло на ход расследования, так как не удалось проверить версию семьи, что обвиняемый в момент спецоперацию держал телефон и был в наушниках. Кроме того, суд посчитал нарушением и пятинедельную задержку опроса спецназовцев. По его мнению, это является недостатком адекватности расследования. Также по данным суда не существовало официальных отчетов о планировании и подготовке операции или о ее осуществлению.Детали дела Темирлана Мачаликашвили: прокуратура оправдала действия спецназа >>"Суд выявил несколько недостатков в ходе судебного разбирательства, в частности неправильный первоначальный следственные действия, в том числе то, как были собраны и обработаны важные улики, поверхностный анализ этапа планирования и контроля операции, задержка в допросе офицеров и отказ отцу Мачаликашвили в статусе потерпевшего, что не дало возможности семье обжаловать решение прокуратуры о прекращении расследования", - говорится в решении суда. Что касается непосредственно факта убийства, то суд счел официальную версию правдоподобной при невозможности оценки противоречащих версий семьи и государства из-за недостатков расследования. Таким образом суд посчитал, что не было достаточных доказательств, чтобы заключить вне всяких разумных сомнений, что Мачаликашвили умер при обстоятельствах, связанных с ответственностью государства. Террорист или жертва? ЕСПЧ начал рассмотрение дела о гибели Мачаликашвили >>Также суд отклонил иск семьи о нарушении "запрета на нечеловеческое отношение", так как не было доказательств что семья испытала больший стресс, чем ожидается во время спецоперации. Таким образом государство будет обязано выплатить семье компенсацию в размере 10 тысяч евро и покрыть судебные издержки в размере 15 тысяч евро.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, темирлан мачаликашвили, европейский суд по правам человека