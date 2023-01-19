https://sputnik-georgia.ru/20230119/figuristy-devis-i-smolkin-mogli-nachat-vystupat-za-sbornuyu-gruzii---istochnik-274073918.html

Фигуристы Дэвис и Смолкин могли начать выступать за сборную Грузии - источник

Фигуристы Дэвис и Смолкин могли начать выступать за сборную Грузии - источник

Диана Дэвис - дочь заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе 19.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-19T16:59+0400

2023-01-19T16:59+0400

2023-01-19T16:59+0400

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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, обсуждали возможность продолжить карьеру в Грузии, но переговоры не состоялись, сообщает РИА Новости со ссылкой источник, близкий к ситуации. Разговоры о возможном переходе спортсменов в Грузию велись осенью, но стороны не смогли договориться. Тутберидзе назвала фейком информацию о ее намерении тренировать в США>>>Ранее источник РИА Новости сообщил, что сейчас фигуристы активно рассматривают возможность выступлений за сборную Израиля. При этом их планы зависят от допуска российских спортсменов на международную арену. В 2022 году Дэвис и Смолкин изучали вопрос выступления за сборную США, однако американская сторона отказала россиянам еще до начала сезона, во многом по политическим причинам.Диане Дэвис, дочери известно российского тренера по фигурному катанию, 20 лет, уроженка США. В дуэте с Глебом Смолкиным на Олимпиаде 2022 года в Пекине она заняла 14 место. В декабре 2021 года Дэвис и Смолкин завоевали серебро чемпионата России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, спорт, этери тутберидзе, грузия