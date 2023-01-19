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Грузинская писательница Нино Харатишвили удостоена медали Карла Цукмайера
Грузинская писательница Нино Харатишвили удостоена медали Карла Цукмайера
Награда получена за особые заслуги перед немецким языком и художественным словом 19.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-19T10:04+0400
2023-01-19T10:04+0400
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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Грузинская писательница Нино Харатишвили награждена престижной литературной премией – медалью Карла Цукмайера. Медаль Карла Цукмайера – литературная премия, вручаемая немецкой землей Рейнланд-Пфальц за особые заслуги перед немецким языком и художественным словом. Медаль учреждена в 1979 году в честь памяти писателя и драматурга Карла Цукмайера. Церемония вручения премии традиционно проходит в Государственном театре города Майнца 18 января – в годовщину смерти Цукмайера. Нино Харатишвили – всемирно известная писательница, драматург и театральный режиссер. Самые известные произведения Харатишвили "Жужа", "Радиовселенная", "Мой нежный близнец", "Земля первых вещей", "Варвара", "Восьмая жизнь", "Кот и генерал". Нино живет и работает в Германии. Пишет на немецком языке. Нино Харатишвили – автор множества прозаических текстов и пьес, которые издавались в Грузии и Германии. В 2002 году вышла ее первая книга Der Cousin und Bekina. Харатишвили – лауреат многих престижных литературных премий, в том числе Премии им. Адельберта фон Шамиссо, премии Бертольда Брехта, Премии памяти Шиллера и других.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, культура, нино харатишвили, германия
Грузинская писательница Нино Харатишвили удостоена медали Карла Цукмайера
Награда получена за особые заслуги перед немецким языком и художественным словом
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Грузинская писательница Нино Харатишвили награждена престижной литературной премией – медалью Карла Цукмайера.
Медаль Карла Цукмайера – литературная премия, вручаемая немецкой землей Рейнланд-Пфальц за особые заслуги перед немецким языком и художественным словом.
Медаль учреждена в 1979 году в честь памяти писателя и драматурга Карла Цукмайера. Церемония вручения премии традиционно проходит в Государственном театре города Майнца 18 января – в годовщину смерти Цукмайера.
Нино Харатишвили – всемирно известная писательница, драматург и театральный режиссер. Самые известные произведения Харатишвили "Жужа", "Радиовселенная", "Мой нежный близнец", "Земля первых вещей", "Варвара", "Восьмая жизнь", "Кот и генерал". Нино живет и работает в Германии. Пишет на немецком языке.
Нино Харатишвили – автор множества прозаических текстов и пьес, которые издавались в Грузии и Германии. В 2002 году вышла ее первая книга Der Cousin und Bekina. Харатишвили – лауреат многих престижных литературных премий, в том числе Премии им. Адельберта фон Шамиссо, премии Бертольда Брехта, Премии памяти Шиллера и других.