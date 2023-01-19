https://sputnik-georgia.ru/20230119/karasin-na-zapade-nachalsya-novyy-vsplesk-voennogo-entuziazma-274067359.html

Карасин: на Западе начался новый всплеск военного энтузиазма

Карасин: на Западе начался новый всплеск военного энтузиазма

По словам источников, глава Пентагона попытается добиться от Писториуса разрешения на передачу Украине немецких танков 19.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-19T14:12+0400

2023-01-19T14:12+0400

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григорий карасин

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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Председатель комитета Совета Федерации России по международным делам Григорий Карасин считает, что назначение нового министра обороны Германии вызвало очередной всплеск военного "энтузиазма" на Западе.Новый глава минобороны Германии Борис Писториус в четверг дал присягу в бундестаге, тем самым вступив в должность. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на американских чиновников сообщило, что глава Пентагона Ллойд Остин в четверг попытается надавить на нового министра обороны Германии, чтобы тот дал разрешение на передачу Украине немецких танков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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