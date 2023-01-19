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Карасин: на Западе начался новый всплеск военного энтузиазма
Карасин: на Западе начался новый всплеск военного энтузиазма
По словам источников, глава Пентагона попытается добиться от Писториуса разрешения на передачу Украине немецких танков 19.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-19T14:12+0400
2023-01-19T14:12+0400
2023-01-19T14:18+0400
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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Председатель комитета Совета Федерации России по международным делам Григорий Карасин считает, что назначение нового министра обороны Германии вызвало очередной всплеск военного "энтузиазма" на Западе.Новый глава минобороны Германии Борис Писториус в четверг дал присягу в бундестаге, тем самым вступив в должность. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на американских чиновников сообщило, что глава Пентагона Ллойд Остин в четверг попытается надавить на нового министра обороны Германии, чтобы тот дал разрешение на передачу Украине немецких танков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, в мире, григорий карасин
Карасин: на Западе начался новый всплеск военного энтузиазма
14:12 19.01.2023 (обновлено: 14:18 19.01.2023)
По словам источников, глава Пентагона попытается добиться от Писториуса разрешения на передачу Украине немецких танков
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Председатель комитета Совета Федерации России по международным делам Григорий Карасин считает, что назначение нового министра обороны Германии вызвало очередной всплеск военного "энтузиазма" на Западе.
Новый глава минобороны Германии Борис Писториус в четверг дал присягу в бундестаге, тем самым вступив в должность.
"Назначение нового министра обороны Германии вызвало очередной всплеск военного "энтузиазма" на Западе. Писториус прямо в день своей инаугурации встречается с министром обороны США Остином. Понятно, о чем они будут говорить. Судя по сообщениям, к ним тут же присоединятся коллеги по НАТО", – цитирует Карасина РИА Новости.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на американских чиновников сообщило, что глава Пентагона Ллойд Остин в четверг попытается надавить на нового министра обороны Германии, чтобы тот дал разрешение на передачу Украине немецких танков.