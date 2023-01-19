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https://sputnik-georgia.ru/20230119/minyust-gruzii-dovolen-resheniem-espch-po-delu-obvinyaemogo-v-terrorizme-274081609.html
Минюст Грузии доволен решением ЕСПЧ по делу обвиняемого в терроризме
Минюст Грузии доволен решением ЕСПЧ по делу обвиняемого в терроризме
Суд учел, что операция по задержанию Темирлана Мачаликашвили проводилась в контексте борьбы с терроризмом, заявили в министерстве 19.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-19T23:39+0400
2023-01-19T23:49+0400
грузия
новости
политика
темирлан мачаликашвили
еспч
министерство юстиции грузии
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ТБИЛИСИ, 19 янв - Sputnik. Министерство юстиции Грузии довольно решением Европейского суда по правам человека по делу об убийстве обвиняемого в терроризме Темирлана Мачаликашвили. ЕСПЧ установил, что официальная версия власти о том, что спецназовец выстрелил в Мачаликашвили когда тот пытался подорвать гранату, более правдоподобная, чем версия семьи, что в руке был телефон а не граната. При этом он отметил недостатки во время расследования самих обстоятельств убийства. При этом ведомство указывает, что суд учел тот факт, что операция по задержанию Темирлана Мачаликашвили проводилась в контексте борьбы с терроризмом, и от него ожидалось вооруженное сопротивление. "По решению Европейского суда достоверной является установленная следствием версия, что Темирлан Мачаликашвили при задержании не подчинился указанию сотрудника спецподразделения и попытался применить ручную гранату, при этом по нему был произведен выстрел", - подчеркивается в сообщении. Также по версии минюста, суд не разделил доводы заявителей о том, что расследование, проведенное прокуратурой, ограничивалось лишь установлением обстоятельств ранения Темирлана Мачаликашвили, и отметил, что члены спецгруппы также были допрошены по поводу указаний до проведения спецоперации. ЕСПЧ выявил ошибку в расследовании убийства обвиняемого терроризме жителя Панкиси &gt;&gt;"Это свидетельствует о том, что прокуратура расследовала не только проведение спецоперации, но и ее этапы планирования", - говорится в сообщении минюста. А вот претензии суда к перемещению улик минюст принял, однако отметил, что необходимость оказания первой помощи тяжелораненому была поставлена выше необходимости сохранения в неприкосновенности места происшествия. Мать Темирлана Мачаликашвили: он не был террористом, и правительство Грузии об этом знает &gt;&gt;Девятнадцатилетний Темирлан Мачаликашвили был ранен в голову и плечо 26 декабря 2017 года в Панкисском ущелье в ходе спецоперации по задержанию обвиняемых в связях с террористами. Расследование показало, что спецназовец стал стрелять по Темирлану после того, как заметил, что тот пытается взорвать ручную гранату. Раненый скончался в больнице спустя две недели. ЕСПЧ установил нарушение статьи "право на жизнь" на этапе расследования обстоятельств смерти Мачаликашвили. Таким образом государство будет обязано выплатить семье компенсацию в размере 10 тысяч евро и покрыть судебные издержки в размере 15 тысяч евро.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, темирлан мачаликашвили, еспч, министерство юстиции грузии
грузия, новости, политика, темирлан мачаликашвили, еспч, министерство юстиции грузии

Минюст Грузии доволен решением ЕСПЧ по делу обвиняемого в терроризме

23:39 19.01.2023 (обновлено: 23:49 19.01.2023)
© photo: Sputnik / StringerЗдание Министерства юстиции
Здание Министерства юстиции - Sputnik Грузия, 1920, 19.01.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Суд учел, что операция по задержанию Темирлана Мачаликашвили проводилась в контексте борьбы с терроризмом, заявили в министерстве
ТБИЛИСИ, 19 янв - Sputnik. Министерство юстиции Грузии довольно решением Европейского суда по правам человека по делу об убийстве обвиняемого в терроризме Темирлана Мачаликашвили.
ЕСПЧ установил, что официальная версия власти о том, что спецназовец выстрелил в Мачаликашвили когда тот пытался подорвать гранату, более правдоподобная, чем версия семьи, что в руке был телефон а не граната. При этом он отметил недостатки во время расследования самих обстоятельств убийства.
"По оценке Европейского суда, грузинское законодательство, регулирующее применение силы/оружия сотрудниками правоохранительных органов, соответствует стандартам, установленным Страсбургским судом", - отмечает Минюст Грузии.
При этом ведомство указывает, что суд учел тот факт, что операция по задержанию Темирлана Мачаликашвили проводилась в контексте борьбы с терроризмом, и от него ожидалось вооруженное сопротивление.
"По решению Европейского суда достоверной является установленная следствием версия, что Темирлан Мачаликашвили при задержании не подчинился указанию сотрудника спецподразделения и попытался применить ручную гранату, при этом по нему был произведен выстрел", - подчеркивается в сообщении.
Также по версии минюста, суд не разделил доводы заявителей о том, что расследование, проведенное прокуратурой, ограничивалось лишь установлением обстоятельств ранения Темирлана Мачаликашвили, и отметил, что члены спецгруппы также были допрошены по поводу указаний до проведения спецоперации.
ЕСПЧ выявил ошибку в расследовании убийства обвиняемого терроризме жителя Панкиси >>
"Это свидетельствует о том, что прокуратура расследовала не только проведение спецоперации, но и ее этапы планирования", - говорится в сообщении минюста.
А вот претензии суда к перемещению улик минюст принял, однако отметил, что необходимость оказания первой помощи тяжелораненому была поставлена выше необходимости сохранения в неприкосновенности места происшествия.
Мать Темирлана Мачаликашвили: он не был террористом, и правительство Грузии об этом знает >>
Девятнадцатилетний Темирлан Мачаликашвили был ранен в голову и плечо 26 декабря 2017 года в Панкисском ущелье в ходе спецоперации по задержанию обвиняемых в связях с террористами. Расследование показало, что спецназовец стал стрелять по Темирлану после того, как заметил, что тот пытается взорвать ручную гранату. Раненый скончался в больнице спустя две недели.
ЕСПЧ установил нарушение статьи "право на жизнь" на этапе расследования обстоятельств смерти Мачаликашвили. Таким образом государство будет обязано выплатить семье компенсацию в размере 10 тысяч евро и покрыть судебные издержки в размере 15 тысяч евро.
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