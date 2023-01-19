https://sputnik-georgia.ru/20230119/natsdvizheniya-bolshe-ne-suschestvuet--deputat-ot-vlasti-274064776.html

"Нацдвижения" больше не существует – депутат от власти

"Нацдвижения" больше не существует – депутат от власти

"Нацдвижение" продемонстрировало методы, которыми оно управляло страной, считает депутат 19.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-19T13:13+0400

2023-01-19T13:13+0400

2023-01-19T13:34+0400

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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) фактически больше не существует как политический субъект, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гиви Миканадзе. За неделю до внутрипартийных выборов председателя "Нацдвижения" партия окончательно раскололась на два лагеря – сторонников старой гвардии радикально настроенного Левана Хабеишвили и действующего председателя ЕНД Ники Мелия, придерживающегося умеренной политики. По словам депутата, во время внутрипартийного противостояния "Нацдвижение" продемонстрировало методы, которыми оно управляло страной в период нахождения у власти. Конфликт в ЕНДО конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили. Сам Мелия был избран вопреки желанию экс-президента, который хотел видеть на этом посту своего старого соратника Левана Варшаломидзе, сейчас поддержавшего Левана Хабеишвили. Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя. "Нацдвижение" разваливают разборки олигархов? Реакция на события в оппозиционной партии>>Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента. "Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%. Эксперты и политики считают, что борьба между двумя лагерями в "Нацдвижении" связана не с политикой партии, а с подготовкой к выборам в парламент в 2024 году и составлением партийных списков. Очередность лидеров в партийном списке имеет большое значение, так как выборы в парламент пройдут по пропорциональной системе, и голоса, полученные партией, определят, кто будет депутатом. Чем ниже номер в списке, тем больше вероятность оказаться в законодательном органе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, михаил саакашвили, леван хабеишвили, тбилиси, ника мелия