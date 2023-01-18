https://sputnik-georgia.ru/20230118/razborki-oligarkhov-i-vzaimnye-obvineniya---reaktsii-oppozitsii-na-protivostoyanie-v-end-274039518.html
"Разборки олигархов и взаимные обвинения" – реакции оппозиции на противостояние в ЕНД
"Разборки олигархов и взаимные обвинения" – реакции оппозиции на противостояние в ЕНД
Члены "Нацдвижения" рискуют разрушить партию внутренними конфликтами, считают оппозиционеры 18.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-18T15:26+0400
2023-01-18T15:26+0400
2023-01-18T15:34+0400
политика
грузия
аналитика
ника мелия
михаил саакашвили
вано мерабишвили
тбилиси
грузинская мечта
сгб
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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. За неделю до внутрипартийных выборов в крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) градус напряженности в команде больше растает. Действующий председатель ЕНД Ника Мелия накануне открыто обвинил экс-министра обороны Грузии Вано Мерабишвили в распространении тайной записи его разговора, где он нелицеприятно отзывается об экс-президенте Грузии Михаиле Саакашвили. А чуть раньше совладелец оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Гиоргий Руруа заявил о наличии подозрений о связях Мерабашвили с российскими спецслужбами. Представители радикальной "старой гвардии" в лице Мерабишвили и экс-министра обороны Грузии Давид Кезерашвили считаются сторонниками Левана Хабеишвили – главного конкурента Мелия на пост председателя ЕНД. Эксперты полагают, что главная борьба развернется именно между этими двумя кандидатами. Распад ЕНД близок?В лучшем случае кто-то уйдет из партии, а в худшем – "Единое национальное движение" распадется, считает депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Александре Раквиашвили. Оппозиционер считает, что так ничего не получится. Он уверен, что подобная ситуация приведет к растерянности среди избирателей "Нацдвижения". "Потому что всегда "Грузинская мечта" (правящая пертия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" - реж.) была СГБ и спецслужбой России, а теперь, оказывается, что у них внутри партии те же проблемы", - отметил Раквиашвили. Кандидат на пост главы "Нацдвижения" объявил о своих революционных планах>>Между тем, депутат от оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе отмечает, что не болеет за распад "Национального движения". "Сильный оппозиционный фронт не получится без сильных оппозиционных партий. Я болею, чтобы "Национальное движение" вышло из этого кризиса, вышло усиленной. Мы вместе с истинными патриотическими, оппозиционными силами сможем изменить существующую реальность", - заявил Манджгаладзе. Слабое ЕНД = сильная "Мечта"В свою очередь, депутат от оппозиционной партии "За Грузию" Михаил Даушвили считает, что происходящие в "Нацдвижение" процессы лишь усиливают правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Накануне Мелия заявил, что разорвал отношения с Кезерашвили после того, как убедился, что тот хочет неформально управлять партией "Национальное движение". Что касается Мерабишвили, то председатель партии открыто обвинил его в том, что тот развалил его предвыборный штаб во время парламентских выборов в 2020 году. Тогда Мелия баллотировался в парламент от крупнейшего района Тбилиси - Глдани и прошел во второй тур. Начало конфликта О конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили. Сам Мелия был избран вопреки желанию экс-президента, который хотел видеть на этом посту своего старого соратника Левана Варшаломидзе, сейчас поддержавшего Левана Хабеишвили. Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя. Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента. "Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%. Проблемы с регистрацией избирателей возникли у "Единого национального движения" >>Эксперты и политики считают, что борьба между двумя лагерями в "Нацдвижении" связана не с политикой партии, а с подготовкой к выборам в парламент в 2024 году и составлением партийных списков. Очередность лидеров в партийном списке имеет большое значение, так как выборы в парламент пройдут по пропорциональной системе, и голоса, полученные партией, определят, кто будет депутатом. Чем ниже номер в списке, тем больше вероятность оказаться в законодательном органе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, аналитика, ника мелия, михаил саакашвили, вано мерабишвили, тбилиси, грузинская мечта, сгб
политика, грузия, аналитика, ника мелия, михаил саакашвили, вано мерабишвили, тбилиси, грузинская мечта, сгб
"Разборки олигархов и взаимные обвинения" – реакции оппозиции на противостояние в ЕНД
15:26 18.01.2023 (обновлено: 15:34 18.01.2023)
Члены "Нацдвижения" рискуют разрушить партию внутренними конфликтами, считают оппозиционеры
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. За неделю до внутрипартийных выборов в крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) градус напряженности в команде больше растает.
Действующий председатель ЕНД Ника Мелия накануне открыто обвинил экс-министра обороны Грузии Вано Мерабишвили в распространении тайной записи его разговора, где он нелицеприятно отзывается об экс-президенте Грузии Михаиле Саакашвили. А чуть раньше совладелец оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Гиоргий Руруа заявил о наличии подозрений о связях Мерабашвили с российскими спецслужбами.
Представители радикальной "старой гвардии" в лице Мерабишвили и экс-министра обороны Грузии Давид Кезерашвили считаются сторонниками Левана Хабеишвили – главного конкурента Мелия на пост председателя ЕНД. Эксперты полагают, что главная борьба развернется именно между этими двумя кандидатами.
Распад ЕНД близок?
В лучшем случае кто-то уйдет из партии, а в худшем – "Единое национальное движение" распадется, считает депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Александре Раквиашвили.
"Национальное движение" уже де-факто распалось. Невозможно, чтобы эти люди обвиняли друг-друг в агентуре СБГ и в связях со спецслужбами России, а затем садились за один стол и вместе продолжали бороться против СГБ и российских спецслужб", - заявил Раквиашвили.
Оппозиционер считает, что так ничего не получится. Он уверен, что подобная ситуация приведет к растерянности среди избирателей "Нацдвижения".
"Потому что всегда "Грузинская мечта" (правящая пертия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" - реж.) была СГБ и спецслужбой России, а теперь, оказывается, что у них внутри партии те же проблемы", - отметил Раквиашвили.
Между тем, депутат от оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе отмечает, что не болеет за распад "Национального движения".
"Сильный оппозиционный фронт не получится без сильных оппозиционных партий. Я болею, чтобы "Национальное движение" вышло из этого кризиса, вышло усиленной. Мы вместе с истинными патриотическими, оппозиционными силами сможем изменить существующую реальность", - заявил Манджгаладзе.
Слабое ЕНД = сильная "Мечта"
В свою очередь, депутат от оппозиционной партии "За Грузию" Михаил Даушвили считает, что происходящие в "Нацдвижение" процессы лишь усиливают правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
"То, что происходит в "Национальном движении" - внутренние разборки олигархов, неформальных правителей, внутреннее противостояние или борьба за распределение власти – в конечном итоге всем этим они усиливают "Грузинскую мечту". Они помогают "Грузинской мечте" сохранить власть. Вот это главная проблема, которая реально видна", - заявил Даушвили.
Накануне Мелия заявил, что разорвал отношения с Кезерашвили после того, как убедился, что тот хочет неформально управлять партией "Национальное движение". Что касается Мерабишвили, то председатель партии открыто обвинил его в том, что тот развалил его предвыборный штаб во время парламентских выборов в 2020 году. Тогда Мелия баллотировался в парламент от крупнейшего района Тбилиси - Глдани и прошел во второй тур.
Начало конфликта
О конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили.
Сам Мелия был избран вопреки желанию экс-президента, который хотел видеть на этом посту своего старого соратника Левана Варшаломидзе, сейчас поддержавшего Левана Хабеишвили. Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя.
Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента. "Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.
Эксперты и политики считают, что борьба между двумя лагерями в "Нацдвижении" связана не с политикой партии, а с подготовкой к выборам в парламент в 2024 году и составлением партийных списков.
Очередность лидеров в партийном списке имеет большое значение, так как выборы в парламент пройдут по пропорциональной системе, и голоса, полученные партией, определят, кто будет депутатом. Чем ниже номер в списке, тем больше вероятность оказаться в законодательном органе.