https://sputnik-georgia.ru/20230119/nichego-plokhogo-v-etom-ne-vizhu---kaladze-o-vozobnovlenii-pryamogo-aviasoobscheniya-s-rossiey--274068797.html

"Ничего плохого в этом не вижу" – Каладзе о возобновлении прямого авиасообщения с Россией

"Ничего плохого в этом не вижу" – Каладзе о возобновлении прямого авиасообщения с Россией

Прямое авиасообщение между Россией и Грузией было приостановлено в июле 2019 года 19.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-19T14:40+0400

2023-01-19T14:40+0400

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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. В возобновлении прямого авиасообщения между Россией и Грузией нет ничего плохого, наоборот, для нашей страны это будет к лучшему, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.Министр иностранных дел России Сергей Лавров накануне выразил надежду, что скоро будет восстановлено прямое авиасообщение между странами.Порядка миллиона граждан Грузии живут в России, и прямое авиасообщение поможет им ездить туда-обратно, пояснил Каладзе.Лавров выразил надежду на возобновление прямого авиасообщения РФ с Грузией>>>Согласно указу президента России, российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. С этой же даты вступило в силу решение Минтранса РФ о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию. Российские власти пошли на этот шаг после того, как 20 июня того же года несколько тысяч человек устроили в Тбилиси у здания парламента антироссийский митинг. Поводом для массовой акции стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова в работе Межпарламентской ассамблеи православия, которая была организована принимающей стороной в стенах грузинского парламента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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