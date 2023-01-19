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"Ничего плохого в этом не вижу" – Каладзе о возобновлении прямого авиасообщения с Россией
"Ничего плохого в этом не вижу" – Каладзе о возобновлении прямого авиасообщения с Россией
Прямое авиасообщение между Россией и Грузией было приостановлено в июле 2019 года 19.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-19T14:40+0400
2023-01-19T14:40+0400
2023-01-19T14:49+0400
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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. В возобновлении прямого авиасообщения между Россией и Грузией нет ничего плохого, наоборот, для нашей страны это будет к лучшему, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.Министр иностранных дел России Сергей Лавров накануне выразил надежду, что скоро будет восстановлено прямое авиасообщение между странами.Порядка миллиона граждан Грузии живут в России, и прямое авиасообщение поможет им ездить туда-обратно, пояснил Каладзе.Лавров выразил надежду на возобновление прямого авиасообщения РФ с Грузией>>>Согласно указу президента России, российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. С этой же даты вступило в силу решение Минтранса РФ о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию. Российские власти пошли на этот шаг после того, как 20 июня того же года несколько тысяч человек устроили в Тбилиси у здания парламента антироссийский митинг. Поводом для массовой акции стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова в работе Межпарламентской ассамблеи православия, которая была организована принимающей стороной в стенах грузинского парламента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, каха каладзе, новости, политика, сергей лавров, россия
"Ничего плохого в этом не вижу" – Каладзе о возобновлении прямого авиасообщения с Россией
14:40 19.01.2023 (обновлено: 14:49 19.01.2023)
Прямое авиасообщение между Россией и Грузией было приостановлено в июле 2019 года
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. В возобновлении прямого авиасообщения между Россией и Грузией нет ничего плохого, наоборот, для нашей страны это будет к лучшему, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров накануне выразил надежду, что скоро будет восстановлено прямое авиасообщение между странами.
"Вы знаете, что полеты были ограничены односторонне, Грузия была санкционирована. Если с их стороны будет принято такое решение, то я ничего плохого в этом не вижу. Наоборот, это может быть и хорошо для нашей страны", – заявил Каладзе.
Порядка миллиона граждан Грузии живут в России, и прямое авиасообщение поможет им ездить туда-обратно, пояснил Каладзе.
Согласно указу президента России, российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. С этой же даты вступило в силу решение Минтранса РФ о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
Российские власти пошли на этот шаг после того, как 20 июня того же года несколько тысяч человек устроили в Тбилиси у здания парламента антироссийский митинг. Поводом для массовой акции стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова в работе Межпарламентской ассамблеи православия, которая была организована принимающей стороной в стенах грузинского парламента.