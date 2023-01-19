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Особый интерес: лидер "Грузинской мечты" рассказал, как Грузию пытаются втянуть в войну
Особый интерес: лидер "Грузинской мечты" рассказал, как Грузию пытаются втянуть в войну
Молдова не присоединялась к санкциям против РФ, однако ей дали статус кандидата на вступление в ЕС, отметил политик 19.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-19T12:08+0400
2023-01-19T12:08+0400
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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. В отношении Грузии есть особый интерес – это открытие второго фронта, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе, отметив несправедливое отношение к стране со стороны некоторых западных партнеров.Власти Грузии ежедневно заявляют о важности сохранения мира и стабильности в стране, и недопустимости открытия второго фронта, кто бы и как бы не пытался втянуть страну в войну. Между тем к открытию второго фронта Грузию не раз призывали представители Украины, в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Политик подчеркнул, что был сигнал, что грузинская сторона недостаточно делает для Украины, в то время как Молдова не присоединяется к санкциям, не предпринимает особых мер и остается членом СНГ. "Никто не говорил, что из-за этого власти Молдовы пророссийские и так далее. Нигде не принимали резолюции в отношении Молдовы, ни один из европарламентариев подобного не говорил и, наоборот, ей дали статус кандидата", – отметил Кобахидзе.Грузию не удастся втянуть в военный конфликт - вице-премьер>> Европейский совет в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, избирательная реформа, обеспечение полной независимости судебной системы. Евросоюз оценит выполнение Грузией 12 условий, необходимых для получения статуса кандидата на вступление в ЕС, весной 2023 года, а официальное заключение Еврокомиссии будет осенью. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, молдова, украина, беларусь, грузинская мечта, снг
Особый интерес: лидер "Грузинской мечты" рассказал, как Грузию пытаются втянуть в войну
12:08 19.01.2023 (обновлено: 13:08 19.01.2023)
Молдова не присоединялась к санкциям против РФ, однако ей дали статус кандидата на вступление в ЕС, отметил политик
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. В отношении Грузии есть особый интерес – это открытие второго фронта, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе, отметив несправедливое отношение к стране со стороны некоторых западных партнеров.
Власти Грузии ежедневно заявляют о важности сохранения мира и стабильности в стране, и недопустимости открытия второго фронта, кто бы и как бы не пытался втянуть страну в войну. Между тем к открытию второго фронта Грузию не раз призывали представители Украины, в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
"В отношении Грузии есть какой-то особый интерес, которого нет к Молдове, Беларуси. Этот единственный интерес – именно открытие второго фронта. Мы не говорим это на основании общей логики. Это то, о чем мы говорим на основании информации. Просто, безусловно, нам сложно до конца раскрыть карты", – заявил Кобахидзе.
Политик подчеркнул, что был сигнал, что грузинская сторона недостаточно делает для Украины, в то время как Молдова не присоединяется к санкциям, не предпринимает особых мер и остается членом СНГ.
"Никто не говорил, что из-за этого власти Молдовы пророссийские и так далее. Нигде не принимали резолюции в отношении Молдовы, ни один из европарламентариев подобного не говорил и, наоборот, ей дали статус кандидата", – отметил Кобахидзе.
Европейский совет в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, избирательная реформа, обеспечение полной независимости судебной системы.
Евросоюз оценит выполнение Грузией 12 условий, необходимых для получения статуса кандидата на вступление в ЕС, весной 2023 года, а официальное заключение Еврокомиссии будет осенью.