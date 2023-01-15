https://sputnik-georgia.ru/20230115/gruziyu-ne-udastsya-vtyanut-v-voennyy-konflikt---vitse-premer-273938816.html
Грузию не удастся втянуть в военный конфликт - вице-премьер
Грузию не удастся втянуть в военный конфликт - вице-премьер
Вице-премьер назвала прискорбным тот факт, что все еще продолжаются попытки вовлечь Грузию в конфликт 15.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-15T11:26+0400
2023-01-15T11:26+0400
2023-01-15T11:26+0400
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ТБИЛИСИ, 15 янв – Sputnik. Власти Грузии не допустят, чтобы страна была втянута в военное противостояние, заявила вице-премьер Тея Цулукиани. Советник администрации президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на отказ Грузии передать Киеву зенитно-ракетный комплекс "Бук". По словам Подоляка, даже после десяти с половиной месяцев войны грузинское правительство не понимает, на чьей стороне оно должно быть. Вице-премьер назвала прискорбным тот факт, что все еще продолжаются попытки вовлечь Грузию в конфликт. Цулукиани также отметила, что Грузия и так прошла через слишком много войн. "Мы пережили слишком много войн. Этого может не помнить кто-то из слушателей, потому что они родились и растут после окончания войн в Грузии, но у власти находимся мы - поколения войны. Мы очень хорошо помним, какое это несчастье. Поэтому мы просто не можем этого допустить, это наша ответственность за будущее нашей страны", - сказала Цулукиани. В "Грузинской мечте" назвали наглым заявление советника президента Украины >>Как отметила вице-премьер, Грузия продолжит, как и раньше, ходить по лезвию ножа. Ранее министерство обороны Грузии заявило, что систему противовоздушной обороны "Бук" страна получила в 2007 году, и не безвозмездно, как об этом говорят некоторые так называемые эксперты и СМИ, а купила у Украины за миллионы. "Молчание – знак согласия" – посла США в Грузии призвали отреагировать на заявление Киева>>Минобороны подчеркнуло, что Грузия продолжает оказывать Украине гуманитарную и политическую помощь, исходя из своих возможностей. Что же касается поставки оружия, Грузия этого не делала, так как не хочет нового конфликта на своей территории, сказал ранее министр обороны Джуаншер Бурчуладзе. Кроме того, грузинские власти отказались вводить санкции против России, обосновав это тем, что от этого пострадает лишь сама Грузия. Тем не менее страна соблюдает международные санкции против РФ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, тея цулукиани, грузинская мечта, сша, обострение ситуации вокруг украины 2022
грузия, политика, новости, тея цулукиани, грузинская мечта, сша, обострение ситуации вокруг украины 2022
Грузию не удастся втянуть в военный конфликт - вице-премьер
Вице-премьер назвала прискорбным тот факт, что все еще продолжаются попытки вовлечь Грузию в конфликт
ТБИЛИСИ, 15 янв – Sputnik. Власти Грузии не допустят, чтобы страна была втянута в военное противостояние, заявила вице-премьер Тея Цулукиани.
Советник администрации президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на отказ Грузии передать Киеву зенитно-ракетный комплекс "Бук". По словам Подоляка, даже после десяти с половиной месяцев войны грузинское правительство не понимает, на чьей стороне оно должно быть.
"Ответ один - грузинские власти не допустят, чтобы государство Грузия было вовлечено в военное противостояние. Поэтому мы не окажем помощи военного типа, конечно, ни одной из сторон военного конфликта, тем более что, насколько мне известно, речь идет о передаче такого оружия, которое мы приобрели, но это всего лишь деталь", - заявила Цулукиани в эфире Первого канала.
Вице-премьер назвала прискорбным тот факт, что все еще продолжаются попытки вовлечь Грузию в конфликт. Цулукиани также отметила, что Грузия и так прошла через слишком много войн.
"Мы пережили слишком много войн. Этого может не помнить кто-то из слушателей, потому что они родились и растут после окончания войн в Грузии, но у власти находимся мы - поколения войны. Мы очень хорошо помним, какое это несчастье. Поэтому мы просто не можем этого допустить, это наша ответственность за будущее нашей страны", - сказала Цулукиани.
Как отметила вице-премьер, Грузия продолжит, как и раньше, ходить по лезвию ножа.
Ранее министерство обороны Грузии заявило, что систему противовоздушной обороны "Бук" страна получила в 2007 году, и не безвозмездно, как об этом говорят некоторые так называемые эксперты и СМИ, а купила у Украины за миллионы.
Минобороны подчеркнуло, что Грузия продолжает оказывать Украине гуманитарную и политическую помощь, исходя из своих возможностей. Что же касается поставки оружия, Грузия этого не делала, так как не хочет нового конфликта на своей территории, сказал ранее министр обороны Джуаншер Бурчуладзе.
Кроме того, грузинские власти отказались вводить санкции против России, обосновав это тем, что от этого пострадает лишь сама Грузия. Тем не менее страна соблюдает международные санкции против РФ.