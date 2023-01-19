https://sputnik-georgia.ru/20230119/provereny-vremenem---premer-gruzii-ob-otnosheniyakh-s-azerbaydzhanom-274078083.html

Проверены временем - премьер Грузии об отношениях с Азербайджаном

Проверены временем - премьер Грузии об отношениях с Азербайджаном

Гарибашвили отметил важность проекта модернизации железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс 19.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-19T20:31+0400

2023-01-19T20:31+0400

2023-01-19T20:31+0400

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ж/д баку – тбилиси – карс: путь к успеху

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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Грузия и Азербайджан совместно реализовали очень важные исторические проекты, и отношения между странами проверены временем, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на пленарной дискуссии в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Грузинская делегация во главе с Гарибашвили принимает участие в ежегодном ВЭФ в Давосе, в рамках которого проводит интенсивные встречи как с мировыми лидерами, так и крупными международными компаниями-инвесторами. По словам Гарибашвили, отношения между Грузией и Азербайджаном находятся на высоком уровне, отметив важность проекта модернизации железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК). Делегация Грузии в Давосе знакомит крупные компании с инвестиционной средой в стране >>Проект завершится к концу 2024 года, и позволит увеличить пропускную способность БТК с 25 млн тонн, до 48 млн тонн. Железнодорожная магистраль Баку-Тбилиси-Карс была введена в эксплуатацию 30 октября 2017 года. Общая протяженность БТК составляет 826 км. В 2021 году объем грузоперевозок по этой ж/д составил 476,9 тысячи тонн. Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики. Форум в Давосе отправляется на свалку истории >>Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. Азербайджан входит в пятерку основных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в январе-ноябре 2022 года вырос на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил около 1,2 млрд долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, азербайджан, давос, ж/д баку – тбилиси – карс: путь к успеху