https://sputnik-georgia.ru/20230118/delegatsiya-gruzii-v-davose-znakomit-krupnye-kompanii-s-investitsionnoy-sredoy-v-strane-274013681.html

Делегация Грузии в Давосе знакомит крупные компании с инвестиционной средой в стране

Делегация Грузии в Давосе знакомит крупные компании с инвестиционной средой в стране

Особо следует отметить интерес международных компаний-перевозчиков к коридору через Грузию, отметил Давиташвили 18.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-18T07:01+0400

2023-01-18T07:01+0400

2023-01-18T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Заинтересованных компаний, которые примут положительное решение об инвестировании в Грузию в 2023 году, довольно много, – заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. Грузинская делегация во главе с премьером Ираклием Гарибашвили принимает участие в ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе, в рамках которого проводит интенсивные встречи с компаниями-инвесторами. В ходе встречи с инвесторами речь шла о геополитическом положении Грузии, а также о географических возможностях, которые есть у страны. "В свете последних событий особо следует отметить интерес международных компаний-перевозчиков к центральному коридору", – отметил Давиташвили. Кроме того, стороны обсудили основные стратегические проекты, которые предполагают улучшение транспортной инфраструктуры. Также по направлениям энергетики, сфере гостеприимства и различных областях, где у Грузии действительно выдающийся потенциал. Грузия и Катар обсудили перспективы сотрудничества в сфере инвестиций >>Министр отметил, что особого внимания заслуживает проект прокладки подводного электрокабеля между Грузией и Европой. "Об этом говорила и глава Евросоюза, президент Урсула фон дер Ляйен. Речь идет о новом соединительном черноморском подводном кабеле, который напрямую соединит энергосистему Грузии с Европой и возможностях, которые появляются с точки зрения инвестиций", – сказал Давиташвили. Правительства Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии 17 декабря подписали соглашение "О стратегическом партнерстве в области развития зеленой энергетики и транспорта", которое подразумевает прокладку линии электропередачи через Черное море. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>В рамках соглашения электрокабель должен связать Грузию и Азербайджан с Румынией. Евросоюз выделит на проект 2,3 миллиарда евро. Кабель будет способствовать продажам электроэнергии, произведенной в Азербайджане и Грузии в Европу. Если проект будет реализован, кабель мощностью тысячу мегаватт протяженностью 1 195 км соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, леван давиташвили, ираклий гарибашвили, давос, инвестиции