https://sputnik-georgia.ru/20230119/rezultaty-oprosa-chitateli-sputnik-gruziya-boyatsya-krakena-274074998.html
Результаты опроса: читатели Sputnik Грузия боятся "кракена"
Результаты опроса: читатели Sputnik Грузия боятся "кракена"
В Грузии пока не выявлены случаи инфицирования "кракеном" 19.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-19T17:25+0400
2023-01-19T17:25+0400
2023-01-19T17:25+0400
кракен
коронавирус covid-19
опрос на сайте
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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Большая часть читателей (37,4%) Sputnik Грузия боятся заразиться новым штаммом коронавируса "кракен". А 34,4% читателей на вопрос, "боитесь ли вы "кракена"?" ответили, что не боятся, считая, что заражение именно этим штаммом COVID-19 протекает легко. Кроме того, 21,9% опрошенных заявили что уже переболели "кракеном", который в Грузии официально не зафиксирован. А вот 6,3% читателей агентства не боятся, так как вакцинированы против коронавируса. "Грипп стал опаснее коронавируса" – Чхаидзе рассказал об эпидситуации в Грузии>>>"Кракен" - новый субвариант "омикрона", в Грузии пока не зафиксирован, однако его считают самым быстро распространяемым из всех известных штаммов. Известно, что "кракен" не отличается тяжелым течением.Данный вариант зафиксирован в 38 странах мира. В Грузии доминантным остается один из подтипов "омикрона" – BA.5.Именно на фоне эпидизменений в мире, клиническая группа Грузии, состоящая из медиков и эпидемиологов, начала работу над новым протоколом управления коронавирусом, который будет опубликован в ближайшее время. По последним данным, в течение последней недели наблюдается небольшой рост новых случаев, но не превышает 200-300 в день. В день в Грузии, в среднем, делают 6-7 тысяч тестов на коронавирус.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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кракен, коронавирус covid-19, опрос на сайте, опрос sputnik грузия
кракен, коронавирус covid-19, опрос на сайте, опрос sputnik грузия
Результаты опроса: читатели Sputnik Грузия боятся "кракена"
В Грузии пока не выявлены случаи инфицирования "кракеном"
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Большая часть читателей (37,4%) Sputnik Грузия боятся заразиться новым штаммом коронавируса "кракен".
А 34,4% читателей на вопрос, "боитесь ли вы "кракена"?" ответили, что не боятся, считая, что заражение именно этим штаммом COVID-19 протекает легко.
Кроме того, 21,9% опрошенных заявили что уже переболели "кракеном", который в Грузии официально не зафиксирован. А вот 6,3% читателей агентства не боятся, так как вакцинированы против коронавируса.
"Кракен" - новый субвариант "омикрона", в Грузии пока не зафиксирован, однако его считают самым быстро распространяемым из всех известных штаммов. Известно, что "кракен" не отличается тяжелым течением.
Данный вариант зафиксирован в 38 странах мира. В Грузии доминантным остается один из подтипов "омикрона" – BA.5.
Именно на фоне эпидизменений в мире, клиническая группа Грузии, состоящая из медиков и эпидемиологов, начала работу над новым протоколом управления коронавирусом, который будет опубликован в ближайшее время.
По последним данным, в течение последней недели наблюдается небольшой рост новых случаев, но не превышает 200-300 в день. В день в Грузии, в среднем, делают 6-7 тысяч тестов на коронавирус.