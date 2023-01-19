https://sputnik-georgia.ru/20230119/vratar-cbornoy-gruzii-sygraet-v-14-finala-kubka-ispanii-274063816.html

Вратарь cборной Грузии сыграет в 1/4 финала кубка Испании

Вратарь cборной Грузии сыграет в 1/4 финала кубка Испании

Соперник клуба Мамардашвили определится во время жеребьевки 1/4 финала 20 января 19.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Вратарь сборной Грузии и испанской "Валенсии" Георгий Мамардашвили вместе со своим клубом провел один из наиболее легких матчей текущего сезона против "Спортинга" из Хихона и вышел в 1/4 Копа дель Рей. В 1/8 финала Кубка Испании "Валенсия" разгромила "Спортинг" – 4:0. Голкипер сборной Грузии был в основном составе с первых минут матча, но работы у него было немного. Гости открыли счет на десятой минуте матча благодаря голу уругвайского нападающего Эдинсона Кавани. На 21 минуте Джастин Клюйверт с передачи Андре Алмейды укрепил преимущество "летучих мышей". На 39 минуте 35-летний форвард Эдинсон Кавани после паса Самуэла Лино оформил дубль и довел счет до разгрома. На 64 минуте бразильский форвард Самуэл Лино установил итоговый счет встречи (4:0) в пользу "Валенсии". Хихонцы в нынешнем сезоне выглядят не лучшим образом. На данный момент "Спортинг" Хихон находится на 14 строчке в турнирной таблице второго дивизиона, в то время как "Валенсия" занимает 12 место в Ла Лиге. Соперник клуба Мамардашвили определится во время жеребьевки 1/4 финала 20 января.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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