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"Это трудно осознать" – глава парламента Грузии о массовом убийстве в Сагареджо
"Это трудно осознать" – глава парламента Грузии о массовом убийстве в Сагареджо
Глава законодательного органа выразил соболезнования родним и близким погибших 20.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-20T14:30+0400
2023-01-20T14:30+0400
2023-01-20T14:30+0400
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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал массовое убийство людей в Сагареджо трагедией, в которую сложно поверить.Накануне ночтью 48-летний мужчина открыл огонь с балкона квартиры по находящимся во дворе людям, а позже и по прибывшим на место сотрудникам МВД и медикам. Согласно официальным данным, погибли пять человек, в том числе один полицейский, а еще пятеро пострадали. Кроме того, мертв сам обвиняемый. Он, предположительно, застрелился. Глава грузинского законодательного органа также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и возвращения к своим семьям. Обвиняемый служил в Силах обороны Грузии с 2006 до 2021 года. Был в Афганистане, где участвовал в миротворческой миссии. СМИ выяснили, что обвиняемый – это Нодар Атуашвили. В квартире, с балкона которой стрелял, жил последние пять лет. Следствие ведется по двум статьям УК Грузии – "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, шалва папуашвили, сагареджо, тбилиси, кахети
"Это трудно осознать" – глава парламента Грузии о массовом убийстве в Сагареджо
Глава законодательного органа выразил соболезнования родним и близким погибших
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал массовое убийство людей в Сагареджо трагедией, в которую сложно поверить.
Накануне ночтью 48-летний мужчина открыл огонь с балкона квартиры по находящимся во дворе людям, а позже и по прибывшим на место сотрудникам МВД и медикам. Согласно официальным данным, погибли пять человек, в том числе один полицейский, а еще пятеро пострадали. Кроме того, мертв сам обвиняемый. Он, предположительно, застрелился.
"Я глубоко опечален в связи с произошедшей в Сагареджо трагедией. Погибли невинные люди и герой-полицейский, что очень трудно осознать. Вместе с членами семьи и близкими каждый из нас скорбит об этой трагедии. Соболезную членам семьи и близким погибших, всей Грузии", – написал Папуашвили на своей странице в соцсети.
Глава грузинского законодательного органа также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и возвращения к своим семьям.
Обвиняемый служил в Силах обороны Грузии с 2006 до 2021 года. Был в Афганистане, где участвовал в миротворческой миссии.
СМИ выяснили, что обвиняемый – это Нодар Атуашвили. В квартире, с балкона которой стрелял, жил последние пять лет.
Следствие ведется по двум статьям УК Грузии – "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов".