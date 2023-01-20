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"Это трудно осознать" – глава парламента Грузии о массовом убийстве в Сагареджо

"Это трудно осознать" – глава парламента Грузии о массовом убийстве в Сагареджо

Глава законодательного органа выразил соболезнования родним и близким погибших 20.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-20T14:30+0400

2023-01-20T14:30+0400

2023-01-20T14:30+0400

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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал массовое убийство людей в Сагареджо трагедией, в которую сложно поверить.Накануне ночтью 48-летний мужчина открыл огонь с балкона квартиры по находящимся во дворе людям, а позже и по прибывшим на место сотрудникам МВД и медикам. Согласно официальным данным, погибли пять человек, в том числе один полицейский, а еще пятеро пострадали. Кроме того, мертв сам обвиняемый. Он, предположительно, застрелился. Глава грузинского законодательного органа также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и возвращения к своим семьям. Обвиняемый служил в Силах обороны Грузии с 2006 до 2021 года. Был в Афганистане, где участвовал в миротворческой миссии. СМИ выяснили, что обвиняемый – это Нодар Атуашвили. В квартире, с балкона которой стрелял, жил последние пять лет. Следствие ведется по двум статьям УК Грузии – "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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