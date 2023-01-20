https://sputnik-georgia.ru/20230120/glava-mid-armenii-gotov-k-provedeniyu-vstrechi-s-ministrom-azerbaydzhana-v-tbilisi--274107321.html

Глава МИД Армении готов к проведению встречи с министром Азербайджана в Тбилиси

Глава МИД Армении готов к проведению встречи с министром Азербайджана в Тбилиси

Сейчас рассматривается возможность встречи премьер-министров Армении и Грузии с президентом Азербайджана 20.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-20T17:46+0400

2023-01-20T17:46+0400

2023-01-20T17:46+0400

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ТБИЛИСИ, 20 янв – Sputnik. Ереван рассматривает идею проведения встречи с участием глав Армении, Грузии и Азербайджана, сказал глава МИД Армении Арарат Мирзоян, сообщил Sputnik Армения.Армянская сторона, по его словам, выразила готовность и сейчас готова к такой встрече."Но согласитесь, что такая встреча не выглядит особенно эффективной и перспективной, когда невозможно согласовать даже простое совместное заявление, выражающее враждебность и приверженность искоренению языка ненависти", - сказал министр.Премьер Грузии: Тбилиси готов быть посредником между Ереваном и Баку >>Ранее Алиев заявил, что Азербайджан предложил Армении трехсторонний формат переговоров в Грузии, однако получил отказ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, армения, азербайджан, тбилиси, арарат мирзоян