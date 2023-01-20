https://sputnik-georgia.ru/20230120/glava-mid-armenii-gotov-k-provedeniyu-vstrechi-s-ministrom-azerbaydzhana-v-tbilisi--274107321.html
Глава МИД Армении готов к проведению встречи с министром Азербайджана в Тбилиси
Глава МИД Армении готов к проведению встречи с министром Азербайджана в Тбилиси
Сейчас рассматривается возможность встречи премьер-министров Армении и Грузии с президентом Азербайджана 20.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-20T17:46+0400
2023-01-20T17:46+0400
2023-01-20T17:46+0400
грузия
новости
политика
армения
азербайджан
тбилиси
арарат мирзоян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/14/252636934_0:0:3238:1822_1920x0_80_0_0_7f6a0030b143770d7aabbd319df9d9d0.jpg
ТБИЛИСИ, 20 янв – Sputnik. Ереван рассматривает идею проведения встречи с участием глав Армении, Грузии и Азербайджана, сказал глава МИД Армении Арарат Мирзоян, сообщил Sputnik Армения.Армянская сторона, по его словам, выразила готовность и сейчас готова к такой встрече."Но согласитесь, что такая встреча не выглядит особенно эффективной и перспективной, когда невозможно согласовать даже простое совместное заявление, выражающее враждебность и приверженность искоренению языка ненависти", - сказал министр.Премьер Грузии: Тбилиси готов быть посредником между Ереваном и Баку >>Ранее Алиев заявил, что Азербайджан предложил Армении трехсторонний формат переговоров в Грузии, однако получил отказ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
армения
азербайджан
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/14/252636934_451:0:3182:2048_1920x0_80_0_0_2f8598d7bec39329a8673e90e37e8e5e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, армения, азербайджан, тбилиси, арарат мирзоян
грузия, новости, политика, армения, азербайджан, тбилиси, арарат мирзоян
Глава МИД Армении готов к проведению встречи с министром Азербайджана в Тбилиси
Сейчас рассматривается возможность встречи премьер-министров Армении и Грузии с президентом Азербайджана
ТБИЛИСИ, 20 янв – Sputnik.
Ереван рассматривает идею проведения встречи с участием глав Армении, Грузии и Азербайджана, сказал глава МИД Армении Арарат Мирзоян, сообщил Sputnik Армения
.
"Армения проявляет большой интерес в вопросе развития трехстороннего диалога стран Южного Кавказа. Мы рассматриваем возможную тбилисскую платформу в сфере региональных трехсторонних дискуссий, а не двусторонних армяно-азербайджанских встреч. Сейчас циркулирует идея встречи премьер-министров Армении и Грузии с президентом Азербайджана", - сказал Мирзоян.
Армянская сторона, по его словам, выразила готовность и сейчас готова к такой встрече.
"Но согласитесь, что такая встреча не выглядит особенно эффективной и перспективной, когда невозможно согласовать даже простое совместное заявление, выражающее враждебность и приверженность искоренению языка ненависти", - сказал министр.
Ранее Алиев заявил, что Азербайджан предложил Армении трехсторонний формат переговоров в Грузии, однако получил отказ.