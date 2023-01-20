https://sputnik-georgia.ru/20230120/kuda-mogut-ezdit-rossiyane-bez-viz-274094714.html

Куда могут ездить россияне без виз?

Куда могут ездить россияне без виз?

Грузия одна из 16 стран, куда граждане России могут поехать отдыхать без визы 20.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-20T14:19+0400

2023-01-20T14:19+0400

2023-01-20T14:42+0400

инфографика

туризм

россия

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В инфографике Sputnik Азербайджан вы узнаете, какие еще страны, кроме Грузии, могут посещать российские граждане без виз. В 2022 году темпы роста приезда визитеров из России в Грузию значительно ускорились, россияне на первом месте среди международных визитеров в Грузию – за 11 месяцев россияне совершили около 998 тысяч визитов.В январе-сентябре 2022 года доля российских посетителей в общем количестве посетивших Грузию составила 20%, что в 2 раза выше, чем в 2021 году.Грузия отменила визовый режим для российских граждан в 2012 году. Между тем, гражданам Грузии для посещения России виза необходима.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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инфографика, туризм, россия