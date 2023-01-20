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Куда могут ездить россияне без виз?
Куда могут ездить россияне без виз?
Грузия одна из 16 стран, куда граждане России могут поехать отдыхать без визы 20.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-20T14:19+0400
2023-01-20T14:19+0400
2023-01-20T14:42+0400
инфографика
туризм
россия
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В инфографике Sputnik Азербайджан вы узнаете, какие еще страны, кроме Грузии, могут посещать российские граждане без виз. В 2022 году темпы роста приезда визитеров из России в Грузию значительно ускорились, россияне на первом месте среди международных визитеров в Грузию – за 11 месяцев россияне совершили около 998 тысяч визитов.В январе-сентябре 2022 года доля российских посетителей в общем количестве посетивших Грузию составила 20%, что в 2 раза выше, чем в 2021 году.Грузия отменила визовый режим для российских граждан в 2012 году. Между тем, гражданам Грузии для посещения России виза необходима.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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инфографика, туризм, россия
инфографика, туризм, россия
Куда могут ездить россияне без виз?
14:19 20.01.2023 (обновлено: 14:42 20.01.2023)
Грузия одна из 16 стран, куда граждане России могут поехать отдыхать без визы
В инфографике Sputnik Азербайджан
вы узнаете, какие еще страны, кроме Грузии, могут посещать российские граждане без виз.
В 2022 году темпы роста приезда визитеров из России в Грузию значительно ускорились, россияне на первом месте среди международных визитеров в Грузию – за 11 месяцев россияне совершили около 998 тысяч визитов.
В январе-сентябре 2022 года доля российских посетителей в общем количестве посетивших Грузию составила 20%, что в 2 раза выше, чем в 2021 году.
Грузия отменила визовый режим для российских граждан в 2012 году. Между тем, гражданам Грузии для посещения России виза необходима.