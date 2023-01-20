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МВД сообщило о стрельбе на востоке Грузии - есть погибшие и раненые
МВД сообщило о стрельбе на востоке Грузии - есть погибшие и раненые
Подозреваемый также открыл огонь по вызванным на место сотрудникам МВД, один из которых погиб 20.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-20T04:04+0400
2023-01-20T04:04+0400
2023-01-20T04:04+0400
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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Несколько человек погибли или получили ранения в результате стрельбы с балкона одной из квартир жилого дома в Сагареджо, говорится в сообщении МВД Грузии.В настоящий момент на место происшествия мобилизованы дополнительные наряды полиции, которые проводят оперативно-следственные мероприятия по задержанию подозреваемых. Дополнительную информацию о деталях спецоперации, а также о раненых и погибших ведомство сообщит позже.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, сагареджо, мвд грузии
грузия, новости, происшествия, сагареджо, мвд грузии
МВД сообщило о стрельбе на востоке Грузии - есть погибшие и раненые
Подозреваемый также открыл огонь по вызванным на место сотрудникам МВД, один из которых погиб
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Несколько человек погибли или получили ранения в результате стрельбы с балкона одной из квартир жилого дома в Сагареджо, говорится в сообщении МВД Грузии.
"Также был открыт огонь по вызванным на место сотрудникам МВД, один из которых погиб", - говорится в сообщении.
В настоящий момент на место происшествия мобилизованы дополнительные наряды полиции, которые проводят оперативно-следственные мероприятия по задержанию подозреваемых.
Дополнительную информацию о деталях спецоперации, а также о раненых и погибших ведомство сообщит позже.