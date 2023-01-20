https://sputnik-georgia.ru/20230120/otvet-mirovomu-energokrizisu---kak-gruziya-ispolzuet-energopotentsial-v-2023-godu-274104476.html

Ответ мировому энергокризису - как Грузия использует энергопотенциал в 2023 году

Ответ мировому энергокризису - как Грузия использует энергопотенциал в 2023 году

На фоне мирового энергокризиса, а также растущего потребления электроэнергии в самой Грузии правительство страны решило максимально активизировать усилия для... 20.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-20T19:13+0400

2023-01-20T19:13+0400

2023-01-20T19:35+0400

грузия

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протесты вокруг строительства намахвани гэс

аналитика

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В планах реализация крупных энергопроектов, а также завершение тех, судьба которых по разным причинам ранее повисла в воздухе. Подробнее – в материале Sputnik Грузия. Потребление продолжает расти Потребление электроэнергии в Грузии растет из года в год. Эксперты полагают, что к 2030 году оно вырастет почти на 70% и достигнет 22 млрд киловатт-часов. Поэтому реализация реформ в сфере энергетики – важный приоритет правительства. По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2022 году в Грузии было потреблено 14,8 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 3,8% больше по сравнению с 2021 годом. В прошлом году в Грузии было выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов, на 12,7% больше, чем в 2021 году. В связи превышением потребления над выработкой Грузия вынуждена была покупать электроэнергию у соседей. Импорт составил более 1,5 миллиарда киловатт-часов. С января по декабрь 2022 года Грузия импортировала электроэнергию из России более одного миллиарда киловатт-часов, из Армении – 138,5 миллиона киловатт-часов, из Азербайджана – 129,5 миллиона киловатт-часов, говорится на сайте Оператора. А экспорт за отчетный период составил 971,02 миллиона киловатт-часов. Большая доля выработанной энергии пришлась на гидростанции – 10,4 миллиарда киловатт-часов, теплостанции выработали около 2,7 миллиарда киловатт-часов, а ветряная станция Картли – 79,98 миллиона киловатт-часов. Текущий 2023 год можно смело назвать "Годом энергетики". Еще в конце 2022 года правительство объявило о реализации довольно амбициозных проектов, которые смогут не только покрыть растущий дефицит электроэнергии, но и помочь стране заработать на ее экспорте. Как поддержат сферу Грузия нацелена на ускорение развития отрасли после пятилетней стагнации. Про пятилетнюю "заморозку" заявил премьер в конце прошлого года. Правительство разработало схему поддержки возобновляемой энергетики, которая включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тыс. мегаватт в течение следующих трех лет. Схема предполагает поддержку энергетических проектов государством в течение 15 лет после начала эксплуатации электростанции с согласованием разницы между ценами по так называемому соглашению CFD. CFD – это контракт на разницу цен. Предложенная правительством инвесторам модель предполагает предоставление государством гарантии между определенной контрактной ценой и рыночной ценой компаниям, обеспечивающим строительство новых электростанций в Грузии.Это относится к гидроресурсам, а также к другим возобновляемым ресурсам, таким как солнечная и ветровая энергия. Инициатива особенно важна в свете роста потребления электроэнергии. Как ранее заявил премьер Ираклий Гарибашвили, параллельно с двузначным ростом экономики страны растет и потребление электроэнергии, которую местная генерация не догоняет. Именно поэтому правительство планирует объявить тендер на строительство ГЭС мощностью в 1,5 тыс. мегаватт. Вдобавок к этому будут запущены проекты строительства ГЭС до 800 мегаватт, на которые уже подписаны и выданы соглашения о гарантированной закупке. Также в планах построить ветровые, солнечные и тепловые станции. "Это общий объем инвестиций в размере $3-4 млрд в ближайшие два-три года", - заявил Гарибашвили. Акцент на крупные ГЭС Член президиума Академии энергетики Грузии Паата Цинцадзе согласен с мнением о пятилетней стагнации в сфере энергетики лишь частично. По его словам, с 2017 года в стране строились в основном теплостанции и малые ГЭС. "Большие электростанции с водохранилищем не были построены, и это можно считать стагнацией. Потому что Грузия зимой имеет большой дефицит электроэнергии, и гидростанции с водохранилищем как раз позволяют Грузии в летний период набрать воду в хранилище и использовать ее уже зимой", - сказал Цинцадзе Sputnik Грузия. Теперь, как анонсировало правительство, планируется строительство трех крупных ГЭС, которые позволят минимизировать импорт электроэнергии из соседних стран в зимнее время. Это Намахвани, Ненскра и Худони. "В этом году намечается начало строительства этих станций. Это не значит, что оно закончится в этом году. Для завершения нужно пять-семь лет, и спустя это время мы ожидаем, что Грузия будет в большей степени самодостаточной. Это главный вызов для нашей страны", - сказал Цинцадзе. Намахвани – исправление ошибок Самым большим провалом 2021 года стало приостановление крупнейшего проекта строительства Намахвани ГЭС в регионе Имерети. Уход турецкого инвестора лишил Грузию инвестиций в размере $830 млн и возможности увеличения годового производства электроэнергии на 15%. В случае осуществления проекта каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони у Грузии были бы сразу две новые гидроэлектростанции мощностью в 333 МВт и 100 МВт. Напомним, более десяти месяцев в Грузии проводились перманентные акции противников строительства Намахвани ГЭС. Протестующие требовали аннулировать договор между правительством и турецкой компанией ENKA, который, по их словам, составлен на невыгодных для страны условиях. Из-за многочисленных препятствий и форс-мажорных ситуаций ENKA расторгла договор с правительством о строительстве гидростанции. Власти признали свою вину в недостаточном информировании населения и заявили о важности усиления коммуникации с жителями по вопросам энергобезопасности Грузии. Строительство возобновится на средства инвестора, но проект пока висит в воздухе. В октябре 2022 года глава Минэкономики Леван Давиташвили заявил, что, несмотря на расторжение контракта с ENKA, правительство Грузии ведет переговоры с компанией о внесении ряда изменений в действующем договоре по строительству Намахвани ГЭС. Министр пообещал поделиться с общественностью результатами переговоров в ближайшее время, отметив, что "Намахвани ГЭС остается стратегическим проектом и обязательно будет реализован в том или ином формате".Худони – разморозка проекта Худони ГЭС - недостроенная гидроэлектростанция на реке Ингури в Грузии, выше Ингури ГЭС. Входит в каскад Ингури ГЭС. Строительство Худони в Сванети началось еще в начале 80-х годов прошлого столетия, но было заморожено по требованию грузинской Партии зеленых. На ее строительство тогда было затрачено порядка $150 млн. В апреле 2011 года между правительством Грузии и компанией Trans Electrica был подписан договор по Худони ГЭС, которым предусматривалось условие использования в Грузии электроэнергии, выработанной зимой, и право экспорта излишков электроэнергии в остальные месяцы. Тем не менее, по не совсем понятным причинам компания так и не смогла реализовать проект. В конце 2022 года стало известно, что правительство решило выкупить Худонскую гидроэлектростанцию у инвестора и в текущем году займется реализацией проекта. Министр напомнил, что проект Худони ГЭС имеет особую нагрузку и значение для электросистемы Грузии, в том числе для повышения эффективности работы существующей Ингури ГЭС. Проект Худонской гидроэлектростанции, инвестиционная стоимость которого составляет более $1,1 млрд, подразумевает строительство ГЭС мощностью 702 МВт на реке Ингури, в 30 км выше по течению от Ингури ГЭС. Ненскра – последний шанс для инвестора О строительстве Ненскра ГЭС на притоке реки Ингури было объявлено в апреле 2012 года. Когда китайский инвестор Sinohydro провалил проект, спустя два года его передали южнокорейской компании K-Water, с которой АО "Партнерский фонд" оформил соответствующий договор в декабре 2014 года. Но реализации проект так и не дождался. Опять же, по малопонятным причинам. Общие инвестиции в Ненскра ГЭС мощностью 280 МВт составляют $1 млрд, а по завершении она должна вырабатывать 1,2 млрд киловатт-часов электроэнергии ежегодно. После ее введения в строй Грузия сможет получить гарантированное энергоснабжение в зимнее время, а летом – продавать электроэнергию. Власти дали инвестору еще один шанс, обновив условия договора, иначе контракт с компанией будет расторгнут. В частности, изменения внесли в части тарифной политики на вырабатываемую электроэнергию. По соглашению о гарантированной покупке мощности, подписанному с государством, Грузия должна была закупать электроэнергию по заранее установленному тарифу – 7,55 цента за киловатт-час, который тяжким бременем лег бы на бюджет Грузии. В конце 2022 года с инвестором встретился и лично премьер. По результатам встречи было признано, что проблемы, видимо, были связаны с качеством коммуникации, ведь встреч на таком высоком уровне ранее не было. Стороны договорились, что коммуникация будет улучшена. Вечные протесты Важной помехой строительства ГЭС в Грузии являются протесты местных жителей. Практически каждый проект строительства гидростанций сопровождают шумные выступления и даже серьезные столкновения. Причина уже давно всплыла наружу: не хватает информированности населения, а также непосредственного их участия в принятии столь важных решений, как строительство крупных ГЭС. Цинцадзе считает, что такие протесты - не грузинское ноу-хау. "В той же Норвегии, где они почти на 100% производят электроэнергию через ГЭС. Даже в этой стране в 70-е годы, когда начали строительство ГЭС, был ожесточенный протест со стороны "зеленых". Что надо делать?! Надо работать с населением, надо довести до них информацию о безопасности строительства таких ГЭС", - заявил эксперт. По его словам, жителям надо показать, что проект не просто не нанесет им вред, но поможет развитию региона. Так что, по всей видимости, правительству придется провести серьезную работу в этом направлении. Исторически важная инициатива Историческим решением года можно назвать соглашение "О стратегическом партнерстве в области развития зеленой энергетики и транспорта", подписанное Грузией, Азербайджаном, Румынией и Венгрией 17 декабря. Оно подразумевает прокладку линии электропередачи через Черное море. По словам премьера Ираклия Гарибашвили, это от начала до конца грузинская инициатива. Это своего рода гарантированное средство реализации электроэнергии, прямая связь энергосистемы Грузии с рынком ЕС. В рамках соглашения электрокабель должен связать Грузию и Азербайджан с Румынией. Евросоюз выделит на проект 2,3 млрд евро. Кабель будет способствовать продажам электроэнергии, произведенной в Азербайджане и Грузии, в Европу. Подводя итоги прошедшего года, Гарибашвили заявил, что Грузии необходимо развивать генерирующие мощности, строить ветряные, солнечные и тепловые электростанции, чтобы продавать электроэнергию в страны Европы, переживающие энергокризис. По информации премьера, средняя цена одного киловатта электроэнергии в европейских странах составляет 20 центов. В Германии в летние месяцы зафиксировано даже 80 центов, местами 50-60 центов. В Грузии цена ниже, поэтому, по словам премьера, нужно увеличивать выработку электроэнергии в стране. По его словам, продажа электроэнергии в Европу принесет Грузии сотни миллионов долларов дохода, а в конечном итоге это хорошо отразится на грузинском народе. Если проект будет реализован, кабель мощностью тысячу мегаватт и протяженностью 1 195 км соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу расширить экспортные возможности, а Европе - осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии. По словам Цинцадзе, анонсирование этого проекта станет большим стимулом для инвесторов, которые будут охотнее вкладывать в строительство ГЭС в Грузии. Соответственно, после строительства гидростанций Худони, Ненскра, и Намахвани с большими водохранилищами, страна сможет практически покрыть весь дефицит, возникающий в зимний период, а также продавать электроэнергию Европе.

https://sputnik-georgia.ru/20210923/konets-namakhvani-ges-ili-kak-poteryat-800-millionov-za-300-dney-259839872.html

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грузия, экономика, обзоры, ингури гэс, протесты вокруг строительства намахвани гэс, аналитика