https://sputnik-georgia.ru/20230120/popytku-ogrableniya-banka-v-kakheti-okazalas-neudachnoy-blagodarya-okhrane-274102409.html

Попытка ограбления банка в Кахети оказалась неудачной благодаря охране

Попытка ограбления банка в Кахети оказалась неудачной благодаря охране

Мужчина угрожал холодным оружием менеджеру филиала и требовал денег 20.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-20T15:54+0400

2023-01-20T15:54+0400

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кахети

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ТБИЛИСИ, 20 янв - Sputnik. Неизвестный мужчина пытался ограбить филиал "Банка Грузии" в Гурджаани (регион Имерети), сообщает Первый канал.Мужчина угрожал холодным оружием менеджеру филиала Гураму Цкитишвили и требовал денег. Охранникам удалось скрутить злоумышленника и вывести из банка. Менеджера в эти минуты опрашивает полиция.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кахети

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