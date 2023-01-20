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Попытка ограбления банка в Кахети оказалась неудачной благодаря охране
Попытка ограбления банка в Кахети оказалась неудачной благодаря охране
Мужчина угрожал холодным оружием менеджеру филиала и требовал денег 20.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-20T15:54+0400
2023-01-20T15:54+0400
2023-01-20T16:10+0400
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ТБИЛИСИ, 20 янв - Sputnik. Неизвестный мужчина пытался ограбить филиал "Банка Грузии" в Гурджаани (регион Имерети), сообщает Первый канал.Мужчина угрожал холодным оружием менеджеру филиала Гураму Цкитишвили и требовал денег. Охранникам удалось скрутить злоумышленника и вывести из банка. Менеджера в эти минуты опрашивает полиция.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, "банк грузии", кахети
грузия, новости, происшествия, "банк грузии", кахети
Попытка ограбления банка в Кахети оказалась неудачной благодаря охране
15:54 20.01.2023 (обновлено: 16:10 20.01.2023)
Мужчина угрожал холодным оружием менеджеру филиала и требовал денег
ТБИЛИСИ, 20 янв - Sputnik. Неизвестный мужчина пытался ограбить филиал "Банка Грузии" в Гурджаани (регион Имерети), сообщает Первый канал.
Мужчина угрожал холодным оружием менеджеру филиала Гураму Цкитишвили и требовал денег.
Охранникам удалось скрутить злоумышленника и вывести из банка.
Менеджера в эти минуты опрашивает полиция.