https://sputnik-georgia.ru/20230120/prezident-gruzii-otkliknulas-na-tragediyu-v-sagaredzho-274097012.html

Погиб еще один достойный полицейский – президент прокомментировала трагедию в Сагареджо

Погиб еще один достойный полицейский – президент прокомментировала трагедию в Сагареджо

Трагедия в Сагареджо, произошедшая в ночь на пятницу, потрясла жителей Грузии 20.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-20T13:34+0400

2023-01-20T13:34+0400

2023-01-20T13:32+0400

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саломе зурабишвили

сагареджо

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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила соболезнования семьям погибших в результате стрельбы в городе Сагареджо (Кахети), а раненым пожелала скорейшего выздоровления. По данным следствия, 48-летний мужчина открыл огонь с балкона квартиры по находящимся во дворе людям, а позже и по прибывшим на место сотрудникам МВД. Согласно официальным данным, погибли пять человек, в том числе один полицейский. Еще пятеро, в том числе одна женщина, находятся в больнице. Кроме того, мертв сам обвиняемый – он, предположительно, застрелился. Обвиняемый служил в Силах обороны Грузии с 2006 до 2021 года. Был в Афганистане, где участвовал в миротворческой миссии. СМИ выяснили, что обвиняемый – это Нодар Атуашвили. В квартире, с балкона которой стрелял, жил последние пять лет. По словам очевидцев, стрельба началась примерно в 00:10 по местному времени. Звуки интенсивной стрельбы были слышны в течение часа. Соседи вспоминают, что Атуашвили жил один, но во время инцидента вместе с ним находился 20-летний сын, который смог покинуть квартиру. К этому времени его опрашивают в отделении полиции. Мотив преступления пока не известен. Что касается полицейского, погибшего при исполнении служебных обязанностей, то по информации МВД Грузии, им был 38-летний старший детектив районного управления Сагареджо полицейского департамента Кахети Отар Гвиниашвили. Он явился на вызов вместе со своим коллегой, и, по словам очевидцев, погиб, когда спасал одного из граждан от пуль.Следствие ведется по двум статьям УК Грузии – "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, саломе зурабишвили , сагареджо