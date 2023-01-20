https://sputnik-georgia.ru/20230120/pyatero-pogibshikh-i-pyatero-ranenykh---glava-mvd-gruzii-o-strelbe-v-sagaredzho-274084817.html

Пятеро погибших и пятеро раненых - глава МВД Грузии о стрельбе в Сагареджо

Пятеро погибших и пятеро раненых - глава МВД Грузии о стрельбе в Сагареджо

Стрельбу с балкона своей квартиры открыл один из местных жителей - бывший военный, который участвовал в миссии в Афганистане 20.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-20T08:10+0400

2023-01-20T08:10+0400

2023-01-20T08:42+0400

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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Спецоперация в Сагареджо (регион Кахети), где произошла стрельба и погибли пять человек и еще пятеро получили ранения, завершена, заявил глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури журналистам. По данным следствия, 48-летний мужчина открыл огонь с балкона квартиры по находящимся во дворе людям, а позже и по сотрудникам МВД, которых вызвали на место происшествия. По его словам, никто не может объяснить, почему произошло это преступление. "Гражданин начал стрелять из дома из автоматического огнестрельного оружия. Дома был его ребенок, совершеннолетний мальчик. Стрелять начал с одной стороны балкона, потом - с другой", - заявил Гомелаури. После этого, по словам министра, ребенок стрелявшего покинул квартиру. "После прибыли сотрудники полиции. Он открыл огонь с другой стороны и ранил нашего сотрудника. Он скончался по дороге в больницу. Нам пока это известно", - сказал Гомелаури.Когда на место прибыл отряд спецназначения, который призвал обвиняемого сдаться и открыл дверь, прозвучал выстрел. Ребенок обвиняемого не смог назвать причину случившегося. "Ничего не может сказать. Сказал, что когда вышел, были трупы, и он побежал", - заявил Гомелаури. Обвиняемый в совершении этого преступления служил в Силах обороны Грузии до 2021 года. "Нам оперативно подтвердили то, что (обвиняемый - ред.) работал с 2006 года. В 2021 году ушел... Нам подтвердили также то, что он был и в Афганистане, в миссии", - заявил Гомелаури. Следствие ведется по двум статьям УК Грузии - умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах и незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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