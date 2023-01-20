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"В эти тяжелые минуты молится вся Грузия" – Каладзе о трагедии в Сагареджо
"В эти тяжелые минуты молится вся Грузия" – Каладзе о трагедии в Сагареджо
Трагедия в Сагареджо потрясла всю Грузию, пять человек погибли, состояние одного из пострадавших критически тяжелое 20.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-20T16:16+0400
2023-01-20T16:16+0400
2023-01-20T16:16+0400
грузия
каха каладзе
сагареджо
новости
вахтанг гомелаури
происшествия
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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе потрясен трагедией в Сагареджо (регион Кахети) и соболезнует родным и близким погибших. По данным следствия, 48-летний мужчина открыл огонь с балкона квартиры по находящимся во дворе людям, а позже и по прибывшим на место сотрудникам МВД. Согласно официальным данным, погибли пять человек, в том числе один полицейский. Еще пятеро, в том числе одна женщина, находятся в больнице. Кроме того, мертв сам обвиняемый – он, предположительно, застрелился. Генсек правящей партии выразил соболезнования министерству внутренних дел Грузии и главе МВД Вахтангу Гомелаури лично. Кроме того, Каладзе пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате стрельбы. По последним данным, в клинике остается четверо пострадавших, состояние троих из них стабильное, а одного – критически тяжелое. После операции он продолжает лечение в реанимационном отделении.Обвиняемый служил в Силах обороны Грузии с 2006 до 2021 года. Был в Афганистане, где участвовал в миротворческой миссии. СМИ выяснили, что обвиняемый – это Нодар Атуашвили. В квартире, с балкона которой стрелял, жил последние пять лет. По словам очевидцев, стрельба началась примерно в 00:10 по местному времени. Звуки интенсивной стрельбы были слышны в течение часа. Соседи вспоминают, что Атуашвили жил один, но во время инцидента вместе с ним находился 20-летний сын, который смог покинуть квартиру. К этому времени его опрашивают в отделении полиции. Мотив преступления пока неизвестен. Что касается полицейского, погибшего при исполнении служебных обязанностей, то, по информации МВД Грузии, им был 38-летний старший детектив районного управления Сагареджо полицейского департамента Кахети Отар Гвиниашвили. Он явился на вызов вместе со своим коллегой, и, по словам очевидцев, погиб, когда спасал одного из граждан от пуль. Следствие ведется по двум статьям УК Грузии – "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, каха каладзе, сагареджо, новости, вахтанг гомелаури, происшествия
грузия, каха каладзе, сагареджо, новости, вахтанг гомелаури, происшествия
"В эти тяжелые минуты молится вся Грузия" – Каладзе о трагедии в Сагареджо
Трагедия в Сагареджо потрясла всю Грузию, пять человек погибли, состояние одного из пострадавших критически тяжелое
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе потрясен трагедией в Сагареджо (регион Кахети) и соболезнует родным и близким погибших.
По данным следствия, 48-летний мужчина открыл огонь с балкона квартиры по находящимся во дворе людям, а позже и по прибывшим на место сотрудникам МВД. Согласно официальным данным, погибли пять человек, в том числе один полицейский. Еще пятеро, в том числе одна женщина, находятся в больнице. Кроме того, мертв сам обвиняемый – он, предположительно, застрелился.
"Я потрясен ужасной трагедией, случившейся в Сагареджо. Приношу соболезнования семьям погибших, их близким, всей Грузии! Среди погибших есть сотрудник полиции, который выполнял свои служебные обязанности!" – пишет Каладзе.
Генсек правящей партии выразил соболезнования министерству внутренних дел Грузии и главе МВД Вахтангу Гомелаури лично.
Кроме того, Каладзе пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате стрельбы. По последним данным, в клинике остается четверо пострадавших, состояние троих из них стабильное, а одного – критически тяжелое. После операции он продолжает лечение в реанимационном отделении.
"В эти тяжелые минуты вся Грузия молится за здоровье пострадавших. Желаю им скорейшего выздоровления", – пишет Каладзе.
Обвиняемый служил в Силах обороны Грузии с 2006 до 2021 года. Был в Афганистане, где участвовал в миротворческой миссии.
СМИ выяснили, что обвиняемый – это Нодар Атуашвили. В квартире, с балкона которой стрелял, жил последние пять лет.
По словам очевидцев, стрельба началась примерно в 00:10 по местному времени. Звуки интенсивной стрельбы были слышны в течение часа.
Соседи вспоминают, что Атуашвили жил один, но во время инцидента вместе с ним находился 20-летний сын, который смог покинуть квартиру. К этому времени его опрашивают в отделении полиции. Мотив преступления пока неизвестен.
Что касается полицейского, погибшего при исполнении служебных обязанностей, то, по информации МВД Грузии, им был 38-летний старший детектив районного управления Сагареджо полицейского департамента Кахети Отар Гвиниашвили. Он явился на вызов вместе со своим коллегой, и, по словам очевидцев, погиб, когда спасал одного из граждан от пуль.
Следствие ведется по двум статьям УК Грузии – "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов".