https://sputnik-georgia.ru/20230120/vnimaniyu-avtomobilistov-dvizhenie-v-tsentre-tbilisi-budet-vremenno-ogranicheno-274099503.html

Вниманию автомобилистов: движение в центре Тбилиси будет временно ограничено

Вниманию автомобилистов: движение в центре Тбилиси будет временно ограничено

Ремонтные работы создадут некоторые неудобства автомобилистам в Тбилиси 20.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-20T15:10+0400

2023-01-20T15:10+0400

2023-01-20T15:21+0400

грузия

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тбилиси

дороги

грузинские дороги, машины и их водители

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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Движение автотранспорта на части улиц Табукашвили и Лагидзе в центре грузинской столицы будет временно ограничено, сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси. В частности, дорога будет ограничена 21 и 23 января с 06:00 до 07:00 по тбилисскому времени из-за запланированных ремонтных работ в Мтацминдском районе. Автобусы, ехавшие по Табукашвили в направлении улицы Инашвили, смогут передвигаться по улице Чантурия и проспекту Руставели. Также движение будет возможно по улице Мари Бросе в направлении набережной, а с улицы Инашвили водители смогут ехать в направлении улицы Табукашвили и далее свяжутся с улицами Месхиа и проспектом Руставели. С улицы Бросе движение будет разрешено в направлении улицы Кутателадзе, а с проспекта Руставели в направлении улицы Лагидзе, движение будет возможно до пересечения улицы Табукашвили. Изменения коснутся и работы общественного транспорта. Так, микроавтобус №528 будет передвигаться с улицы Бараташвил через площадь Свободы и проспект Руставели, после чего свяжется с улицей Джавахишвил и продолжит движение по установленной схеме. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, галактион табидзе, тбилиси, дороги, грузинские дороги, машины и их водители