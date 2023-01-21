https://sputnik-georgia.ru/20230121/chto-dvigalo-strelkom-v-sagaredzho-versii-sledstviya-274125233.html

Что двигало стрелком в Сагареджо? Версии следствия

Что двигало стрелком в Сагареджо? Версии следствия

Правоохранители пытаются выяснить, что стало причиной массового убийства на востоке Грузии 21.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-21T17:31+0400

2023-01-21T17:31+0400

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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Следствие рассматривает несколько версий причин трагедии в Сагареджо (регион Кахети), которая произошла в ночь на 20 января, сообщил глава полиции Кахети Теймураз Каландадзе. По данным следствия, 48-летний Нодар Атуашвили открыл огонь с балкона своей квартиры по находящимся во дворе людям, а позже и по прибывшим на место сотрудникам МВД. Погибли пять человек, в том числе один полицейский. Пострадали пятеро, состояние одного из пациентов оценивается как критическое. По его словам, следствие также ведется и в направлении установления происхождения оружия. По одной из версий, озвученной соседями, 19 января Атуашвили был на застолье с одним из убитых. Между ними произошел конфликт, и Атуашвили ушел домой. Придя домой, мужчина с балкона своей квартиры многоэтажного дома открыл стрельбу. По словам очевидцев, стрельба началась примерно в 00:10 по местному времени и продолжалась в течении часа. В результате стрельбы погибли находившиеся у дома Давид Насрадзе, Заза Чихладзе, Нодар Рчеулишвили и Закро Матиашвили. Стрельба в Сагареджо: медики рассказали о состоянии пострадавших>>Тажже жертвой стрельбы стал 38-летний старший детектив районного управления Сагареджо полицейского департамента Кахети Отар Гвиниашвили. Он явился на вызов вместе со своим коллегой, и, по словам очевидцев, погиб, когда спасал одного из граждан от пуль. Сам Атуашвили застрелился в своей квартире после убийств. По другой версии, причиной поведения обвиняемого было обострение посттравматического синдрома. Он служил в Силах обороны Грузии с 2006 до 2021 года. Был в Афганистане, где участвовал в миротворческой миссии. Также соседи говорят и о проблемах обвиняемого на работе и в личной жизни. Следствие ведется по двум статьям УК Грузии – "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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