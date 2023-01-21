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Стрельба в Сагареджо: медики рассказали о состоянии пострадавших
Стрельба в Сагареджо: медики рассказали о состоянии пострадавших
Четверо из пяти пострадавших продолжают лечение в больницах 21.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-21T13:33+0400
2023-01-21T13:33+0400
2023-01-21T14:02+0400
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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Состояние мужчины, тяжело раненого во время стрельбы в Сагареджо (регион Кахети), стабилизировалось, рассказал врач клиники "Джео хоспиталс" Мамука Отиашвили. От рук стрелка в Сагареджо пострадали пять человек. К этому времени лечение в больницах продолжают четыре пациента, состояние троих из них удовлетворительное. Что касается четвертого пострадавшего, то он до сих пор остается в реанимации.Врач также отметил, что состояние троих пациентов требует внимания и продолжения лечения в клинике. По данным следствия, 48-летний мужчина в ночь на 20 января открыл огонь с балкона квартиры по находящимся во дворе людям, а позже и по прибывшим на место сотрудникам МВД. Погибли пять человек, в том числе один полицейский.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, сагареджо, стрельба
новости, сагареджо, стрельба
Стрельба в Сагареджо: медики рассказали о состоянии пострадавших
13:33 21.01.2023 (обновлено: 14:02 21.01.2023)
Четверо из пяти пострадавших продолжают лечение в больницах
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Состояние мужчины, тяжело раненого во время стрельбы в Сагареджо (регион Кахети), стабилизировалось, рассказал врач клиники "Джео хоспиталс" Мамука Отиашвили.
От рук стрелка в Сагареджо пострадали пять человек. К этому времени лечение в больницах продолжают четыре пациента, состояние троих из них удовлетворительное. Что касается четвертого пострадавшего, то он до сих пор остается в реанимации.
"Он остается на искусственной вентиляции легких. У него сквозные огнестрельные ранения живота, бедра, повреждены крупные кровеносные сосуды, бедренная артерия, вена, повреждены органы брюшной полости, множественные кровоподтеки", – сказал Отиашвили журналистам.
Врач также отметил, что состояние троих пациентов требует внимания и продолжения лечения в клинике.
По данным следствия, 48-летний мужчина в ночь на 20 января открыл огонь с балкона квартиры по находящимся во дворе людям, а позже и по прибывшим на место сотрудникам МВД. Погибли пять человек, в том числе один полицейский.