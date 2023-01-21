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ДТП на востоке Грузии унесло жизнь молодого мужчины

ДТП на востоке Грузии унесло жизнь молодого мужчины

Автомобиль, в котором находились два человека, слетел с дороги в овраг 21.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-21T15:31+0400

2023-01-21T15:31+0400

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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Молодой мужчина погиб в аварии у села Курдгелаури в регионе Кахети (Восточная Грузия).По данным телеканала "Мтавари архи", автомобиль, в котором находились два человека, слетел с дороги в овраг. Один человек погиб на месте, второго доставили в клинику с повреждениями. Врачи оценивают состояние пострадавшего в ДТП как стабильное. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил движения транспорта или его эксплуатации, повлекшее смерть человека".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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