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ДТП на востоке Грузии унесло жизнь молодого мужчины
ДТП на востоке Грузии унесло жизнь молодого мужчины
Автомобиль, в котором находились два человека, слетел с дороги в овраг 21.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-21T15:31+0400
2023-01-21T15:31+0400
2023-01-21T15:31+0400
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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Молодой мужчина погиб в аварии у села Курдгелаури в регионе Кахети (Восточная Грузия).По данным телеканала "Мтавари архи", автомобиль, в котором находились два человека, слетел с дороги в овраг. Один человек погиб на месте, второго доставили в клинику с повреждениями. Врачи оценивают состояние пострадавшего в ДТП как стабильное. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил движения транспорта или его эксплуатации, повлекшее смерть человека".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, тбилиси, кахети
происшествия, новости, грузия, тбилиси, кахети
ДТП на востоке Грузии унесло жизнь молодого мужчины
Автомобиль, в котором находились два человека, слетел с дороги в овраг
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Молодой мужчина погиб в аварии у села Курдгелаури в регионе Кахети (Восточная Грузия).
По данным телеканала "Мтавари архи
", автомобиль, в котором находились два человека, слетел с дороги в овраг. Один человек погиб на месте, второго доставили в клинику с повреждениями.
Врачи оценивают состояние пострадавшего в ДТП как стабильное.
Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил движения транспорта или его эксплуатации, повлекшее смерть человека".