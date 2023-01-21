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https://sputnik-georgia.ru/20230121/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-21-yanvarya-2023-274081987.html
Какой сегодня церковный праздник: 21 января 2023
Какой сегодня церковный праздник: 21 января 2023
По православному церковному календарю 21 января 2023 отмечают день памяти святых Иулиана, Келсия, Антония, Анастасия, Василиссы, Мариониллы, Илии, Георгия... 21.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-21T01:01+0400
2023-01-21T01:01+0400
религия
справки
календарь религиозных праздников
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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Святые мученикиПо церковному календарю 21 января поминают мучеников Иулиана, Келсия, Антония, Анастасия, Василису, Мариониллу и других.Родился святой Иулиан в городе Антиное (Египет). Женившись на благородной и богатой Василисе по воле родителей, он жил с супругой как брат и сестра. После смерти родителей они создали мужскую и женскую обители, а сами, приняв иночество, были в них настоятелями.Обращенных крестил пресвитер Антоний. Вместе с новообращенными казнили семь отроков и 20 воинов.Илия ЕгипетскийПо церковному календарю 21 января поминают преподобного Илию Египетского.Приняв монашество, будущий святой 75 лет жил в каменистой пещере на пустынной горе. Он скончался в IV веке. Святому было 110 лет.Георгий ХозевитПо церковному календарю 21 января поминают преподобного Георгия Хозевита, жившего в VII веке.Родился будущий святой на острове Кипр. После смерти родителей Георгий отправился на поклонение святым местам в Палестину, где поступил в иноческую Хузивитскую общину, находившуюся между рекой Иордан и Иерусалимом. Впоследствии он стал ее настоятелем.Преподобный для монахов был образцом прощения, бдения и телесных подвигов. Святой мирно скончался.Преподобная ДомникаПо церковному календарю 21 января поминают преподобную Домнику, прославившуюся чудотворением.В Царьград будущая святая прибыла из Карфагена при Феодосии Великом (379-395). Приняв крещение от Патриарха Нектария, она поступила в монастырь. Строгими и продолжительными подвигами она достигла духовного совершенства – исцеляла больных, предсказывала будущее, управляла стихиями.Преподобная своими чудесами обращала жителей города к заботам о душе, о вечной жизни. Святая ушла из жизни в глубокой старости непорочной девой, примерно в 474 году.Або ТбилелиПо церковному календарю 21 января поминают мученика Або Тбилели (Тбилисский), жившего в VIII веке.По происхождению араб, будущий святой жил в Багдаде и изготовлял благовонные мази. В Тбилиси он оказался в 17-18 лет. Нерсес – правитель Картли (Восточная Грузия), освобожденный новым халифом из заключения в Багдаде, где он провел три года, взял Або с собой.Изучив грузинский язык, Або своими добродетелями заслужил всеобщую любовь и уважение в Тбилиси. Изучая Священное Писание, он стал часто посещать храмы Божьи и искал удобного случая креститься. Правитель Картли Нерсес, вновь оклеветанный перед халифом, желая избежать расправы, поехал на север в Хазарию. В свите правителя был и Або, принявший крещение в Хазарии.Через несколько месяцев Або, следуя за Нерсесом, оказался в Абхазии, где вел строгую подвижническую жизнь и подолгу молился на церковных службах. Владетелю и епископу Абхазии стало известно о благочестивом Або, и они часто с ним беседовали.Когда Нерсес решил вернуться в Тбилиси, святой последовал за ним. В Тбилиси, находившемся тогда под властью магометан, мученик открыто исповедовал христианскую веру, чем навлек на себя гнев персов.Святого бросили в темницу и принуждали отречься. Когда все попытки оказались тщетными, мученику отрубили голову. Произошло это в 786 году.Епископ КизическийПо церковному календарю 21 января поминают святителя Емилиана, епископа Кизического, жившего во время правления императора-иконоборца Льва Армянина (813-820).Вместе с другими епископами святого вызвали во дворец к императору и потребовали отречься от почитания икон. Святитель первым твердо ответил правителю, что вопрос об иконопочитании может обсуждаться лишь духовными лицами в церкви, а не в царском дворце.Святителя сослали в заточение в 815-м, где исповедник и скончался.ИмениныПо церковному календарю 21 января именины отмечают Василиса, Антон, Виктор, Владимир, Дмитрий, Григорий, Георгий, Евгений, Емельян, Илья, Михаил, Сидор, Феоктист и Юлиан.Материал подготовлен на основе открытых источников
https://sputnik-georgia.ru/20230105/pravoslavnyy-tserkovnyy-kalendar--2023-god-273679331.html
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религия , справки , календарь религиозных праздников
религия , справки , календарь религиозных праздников

Какой сегодня церковный праздник: 21 января 2023

01:01 21.01.2023
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaВ Грузии восстанавливают Атенский храм Сиони
В Грузии восстанавливают Атенский храм Сиони - Sputnik Грузия, 1920, 21.01.2023
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
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По православному церковному календарю 21 января 2023 отмечают день памяти святых Иулиана, Келсия, Антония, Анастасия, Василиссы, Мариониллы, Илии, Георгия, Домники, Або, Емилиана и других
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Святые мученики

По церковному календарю 21 января поминают мучеников Иулиана, Келсия, Антония, Анастасия, Василису, Мариониллу и других.
Родился святой Иулиан в городе Антиное (Египет). Женившись на благородной и богатой Василисе по воле родителей, он жил с супругой как брат и сестра. После смерти родителей они создали мужскую и женскую обители, а сами, приняв иночество, были в них настоятелями.
Святой Иулиан пострадал за веру во время правления Диоклитиана в 313 году. Своим мужеством во время жестоких пыток он обратил в истинную веру Келсия – сына своего мучителя игемона Маркиана, его жену Мариониллу, а также умершего язычника, которого мученик воскресил.
Обращенных крестил пресвитер Антоний. Вместе с новообращенными казнили семь отроков и 20 воинов.

Илия Египетский

По церковному календарю 21 января поминают преподобного Илию Египетского.
Приняв монашество, будущий святой 75 лет жил в каменистой пещере на пустынной горе. Он скончался в IV веке. Святому было 110 лет.

Георгий Хозевит

По церковному календарю 21 января поминают преподобного Георгия Хозевита, жившего в VII веке.
Родился будущий святой на острове Кипр. После смерти родителей Георгий отправился на поклонение святым местам в Палестину, где поступил в иноческую Хузивитскую общину, находившуюся между рекой Иордан и Иерусалимом. Впоследствии он стал ее настоятелем.
Преподобный для монахов был образцом прощения, бдения и телесных подвигов. Святой мирно скончался.

Преподобная Домника

По церковному календарю 21 января поминают преподобную Домнику, прославившуюся чудотворением.
В Царьград будущая святая прибыла из Карфагена при Феодосии Великом (379-395). Приняв крещение от Патриарха Нектария, она поступила в монастырь. Строгими и продолжительными подвигами она достигла духовного совершенства – исцеляла больных, предсказывала будущее, управляла стихиями.
Преподобная своими чудесами обращала жителей города к заботам о душе, о вечной жизни. Святая ушла из жизни в глубокой старости непорочной девой, примерно в 474 году.

Або Тбилели

По церковному календарю 21 января поминают мученика Або Тбилели (Тбилисский), жившего в VIII веке.
По происхождению араб, будущий святой жил в Багдаде и изготовлял благовонные мази. В Тбилиси он оказался в 17-18 лет. Нерсес – правитель Картли (Восточная Грузия), освобожденный новым халифом из заключения в Багдаде, где он провел три года, взял Або с собой.
Православный церковный календарь 2023 года - Sputnik Грузия, 1920, 05.01.2023
Православный церковный календарь – 2023 год
5 января, 19:45
Изучив грузинский язык, Або своими добродетелями заслужил всеобщую любовь и уважение в Тбилиси. Изучая Священное Писание, он стал часто посещать храмы Божьи и искал удобного случая креститься. Правитель Картли Нерсес, вновь оклеветанный перед халифом, желая избежать расправы, поехал на север в Хазарию. В свите правителя был и Або, принявший крещение в Хазарии.
Через несколько месяцев Або, следуя за Нерсесом, оказался в Абхазии, где вел строгую подвижническую жизнь и подолгу молился на церковных службах. Владетелю и епископу Абхазии стало известно о благочестивом Або, и они часто с ним беседовали.
Когда Нерсес решил вернуться в Тбилиси, святой последовал за ним. В Тбилиси, находившемся тогда под властью магометан, мученик открыто исповедовал христианскую веру, чем навлек на себя гнев персов.
Святого бросили в темницу и принуждали отречься. Когда все попытки оказались тщетными, мученику отрубили голову. Произошло это в 786 году.

Епископ Кизический

По церковному календарю 21 января поминают святителя Емилиана, епископа Кизического, жившего во время правления императора-иконоборца Льва Армянина (813-820).
Вместе с другими епископами святого вызвали во дворец к императору и потребовали отречься от почитания икон. Святитель первым твердо ответил правителю, что вопрос об иконопочитании может обсуждаться лишь духовными лицами в церкви, а не в царском дворце.
Святителя сослали в заточение в 815-м, где исповедник и скончался.

Именины

По церковному календарю 21 января именины отмечают Василиса, Антон, Виктор, Владимир, Дмитрий, Григорий, Георгий, Евгений, Емельян, Илья, Михаил, Сидор, Феоктист и Юлиан.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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