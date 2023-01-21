https://sputnik-georgia.ru/20230121/litsemerie---v-mid-rossii-otvetili-na-kritiku-borrelya--274126246.html

"Лицемерие" – в МИД России ответили на критику Борреля

"Лицемерие" – в МИД России ответили на критику Борреля

Отдельные организации пытаются столкнуть различные нации и народы, подчеркнули в ведомстве 21.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-21T18:02+0400

2023-01-21T18:02+0400

2023-01-21T18:40+0400

новости

россия

в мире

сергей лавров

адольф гитлер

владимир джабаров

германия

украина

москва

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1d/260025388_0:148:3117:1901_1920x0_80_0_0_24efaadbffea79084ee9bd0676cf1ae0.jpg

ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. В российском внешнеполитическом ведомстве ответили на критику главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля в адрес министра иностранных дел России Сергея Лаврова.Лавров ранее назвал целью антироссийской политики Запада "окончательное решение "русского вопроса" и провел параллель с попытками Адольфа Гитлера "окончательно решить "еврейский вопрос". Боррель заявил, что нельзя проводить параллель между преступлениями нацистской Германии и международной помощью Украине.Там, в частности, напомнили, как Боррель разделил мир на "цветущий сад", где проживает "миллиард граждан ЕС и США", и наступающие на него "джунгли".В Москве в очередной раз видят, как отдельные организации пытаются столкнуть различные нации и народы, подчеркнули в ведомстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

германия

украина

москва

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, россия, в мире, сергей лавров, адольф гитлер, владимир джабаров, германия, украина, москва, совет федерации рф, фсб