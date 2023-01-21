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"Лицемерие" – в МИД России ответили на критику Борреля
"Лицемерие" – в МИД России ответили на критику Борреля
Отдельные организации пытаются столкнуть различные нации и народы, подчеркнули в ведомстве 21.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-21T18:02+0400
2023-01-21T18:02+0400
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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. В российском внешнеполитическом ведомстве ответили на критику главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля в адрес министра иностранных дел России Сергея Лаврова.Лавров ранее назвал целью антироссийской политики Запада "окончательное решение "русского вопроса" и провел параллель с попытками Адольфа Гитлера "окончательно решить "еврейский вопрос". Боррель заявил, что нельзя проводить параллель между преступлениями нацистской Германии и международной помощью Украине.Там, в частности, напомнили, как Боррель разделил мир на "цветущий сад", где проживает "миллиард граждан ЕС и США", и наступающие на него "джунгли".В Москве в очередной раз видят, как отдельные организации пытаются столкнуть различные нации и народы, подчеркнули в ведомстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, россия, в мире, сергей лавров, адольф гитлер, владимир джабаров, германия, украина, москва, совет федерации рф, фсб
"Лицемерие" – в МИД России ответили на критику Борреля
18:02 21.01.2023 (обновлено: 18:40 21.01.2023)
Отдельные организации пытаются столкнуть различные нации и народы, подчеркнули в ведомстве
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. В российском внешнеполитическом ведомстве ответили на критику главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля в адрес министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Лавров ранее назвал целью антироссийской политики Запада "окончательное решение "русского вопроса" и провел параллель с попытками Адольфа Гитлера "окончательно решить "еврейский вопрос". Боррель заявил, что нельзя проводить параллель между преступлениями нацистской Германии и международной помощью Украине.
"Заявление Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля относительно приведенного министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сравнения политики США и союзников в отношении Москвы с действиями Адольфа Гитлера звучит лицемерно, особенно на фоне расистских высказываний главы дипломатии ЕС", – цитирует РИА Новости заявление МИД.
Там, в частности, напомнили, как Боррель разделил мир на "цветущий сад", где проживает "миллиард граждан ЕС и США", и наступающие на него "джунгли".
В Москве в очередной раз видят, как отдельные организации пытаются столкнуть различные нации и народы, подчеркнули в ведомстве.