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Медведев назвал конфликт России с Украиной и Западом новой Отечественной войной
Медведев назвал конфликт России с Украиной и Западом новой Отечественной войной
Политик отметил, что Россия в ней победит, как было в 1812 и 1945 годах 21.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-21T17:01+0400
2023-01-21T17:01+0400
2023-01-21T18:51+0400
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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Конфликт России с Украиной и Западом - новая Отечественной война, написал в своем в Telegram-канале заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя одно из последних заявлений еврочиновников.Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в одной речи назвал Россию привыкшей бороться до конца, упомянул ее победы над Наполеоном и Гитлером и призвал вооружать Украину.Политик отметил, что Россия в ней победит, как было в 1812 и 1945 годах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, политика, в мире, дмитрий медведев, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022
россия, политика, в мире, дмитрий медведев, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022
Медведев назвал конфликт России с Украиной и Западом новой Отечественной войной
17:01 21.01.2023 (обновлено: 18:51 21.01.2023)
Политик отметил, что Россия в ней победит, как было в 1812 и 1945 годах
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Конфликт России с Украиной и Западом - новая Отечественной война, написал в своем в Telegram-канале заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя одно из последних заявлений еврочиновников.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в одной речи назвал Россию привыкшей бороться до конца, упомянул ее победы над Наполеоном и Гитлером и призвал вооружать Украину.
"Молодец все-таки этот Боррель с потухшим лицом. Вспомнил, что наша страна победила Наполеона и Гитлера. Заметьте, это он сам провел аналогию. Соответственно, укронацисты и Западная Европа — прямые наследники тех, кто воевал с Россией. И война, стало быть, с ними новая Отечественная", — цитирует Медведева РИА Новости
.
Политик отметил, что Россия в ней победит, как было в 1812 и 1945 годах.