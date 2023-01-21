https://sputnik-georgia.ru/20230121/medvedev-nazval-konflikt-rossii-s-ukrainoy-i-zapadom-novoy-otechestvennoy-voynoy-274126452.html

Медведев назвал конфликт России с Украиной и Западом новой Отечественной войной

Медведев назвал конфликт России с Украиной и Западом новой Отечественной войной

Политик отметил, что Россия в ней победит, как было в 1812 и 1945 годах 21.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-21T17:01+0400

2023-01-21T17:01+0400

2023-01-21T18:51+0400

россия

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дмитрий медведев

украина

обострение ситуации вокруг украины 2022

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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Конфликт России с Украиной и Западом - новая Отечественной война, написал в своем в Telegram-канале заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя одно из последних заявлений еврочиновников.Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в одной речи назвал Россию привыкшей бороться до конца, упомянул ее победы над Наполеоном и Гитлером и призвал вооружать Украину.Политик отметил, что Россия в ней победит, как было в 1812 и 1945 годах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

россия, политика, в мире, дмитрий медведев, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022