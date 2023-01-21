Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230121/pozhar-v-tbilisskoy-mnogoetazhke-zhiltsov-evakuirovali-274122086.html
Пожар в тбилисской многоэтажке: жильцов эвакуировали
Пожар в тбилисской многоэтажке: жильцов эвакуировали
Пожарным удалось потушить огонь в короткое время 21.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-21T11:01+0400
2023-01-21T14:08+0400
грузия
происшествия
новости
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/03/264119149_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_d4c5787d0b1095f2c5575c90fe3f28bb.jpg
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Пожар возник в квартире на четвертом этаже восьмиэтажного жилого дома на улице Бахтриони в центральном районе Тбилиси Сабуртало.Как сообщает телеканал "Рустави 2", из задымленных квартир пожарным удалось вывести восемь человек, в том числе несовершеннолетних. Одного человека вывели прямо из горящей квартиры. К этому времени огонь уже ликвидирован. Причины возгорания выясняются.На месте мобилизованы пожарно-спасательные бригады и эксперты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/03/264119149_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_5f5d7e2b5e1a97b19bb701b1d08a1fe3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, происшествия, новости, тбилиси
грузия, происшествия, новости, тбилиси

Пожар в тбилисской многоэтажке: жильцов эвакуировали

11:01 21.01.2023 (обновлено: 14:08 21.01.2023)
© photo: Sputnik / Stringer Тушение пожара в старом городе
 Тушение пожара в старом городе - Sputnik Грузия, 1920, 21.01.2023
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
Пожарным удалось потушить огонь в короткое время
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Пожар возник в квартире на четвертом этаже восьмиэтажного жилого дома на улице Бахтриони в центральном районе Тбилиси Сабуртало.
Как сообщает телеканал "Рустави 2", из задымленных квартир пожарным удалось вывести восемь человек, в том числе несовершеннолетних. Одного человека вывели прямо из горящей квартиры.
К этому времени огонь уже ликвидирован. Причины возгорания выясняются.
На месте мобилизованы пожарно-спасательные бригады и эксперты.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0