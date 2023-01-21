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Пожар в тбилисской многоэтажке: жильцов эвакуировали
Пожар в тбилисской многоэтажке: жильцов эвакуировали
Пожарным удалось потушить огонь в короткое время 21.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-21T11:01+0400
2023-01-21T11:01+0400
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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Пожар возник в квартире на четвертом этаже восьмиэтажного жилого дома на улице Бахтриони в центральном районе Тбилиси Сабуртало.Как сообщает телеканал "Рустави 2", из задымленных квартир пожарным удалось вывести восемь человек, в том числе несовершеннолетних. Одного человека вывели прямо из горящей квартиры. К этому времени огонь уже ликвидирован. Причины возгорания выясняются.На месте мобилизованы пожарно-спасательные бригады и эксперты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, тбилиси
Пожар в тбилисской многоэтажке: жильцов эвакуировали
11:01 21.01.2023 (обновлено: 14:08 21.01.2023)
Пожарным удалось потушить огонь в короткое время
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Пожар возник в квартире на четвертом этаже восьмиэтажного жилого дома на улице Бахтриони в центральном районе Тбилиси Сабуртало.
Как сообщает телеканал "Рустави 2
", из задымленных квартир пожарным удалось вывести восемь человек, в том числе несовершеннолетних. Одного человека вывели прямо из горящей квартиры.
К этому времени огонь уже ликвидирован. Причины возгорания выясняются.
На месте мобилизованы пожарно-спасательные бригады и эксперты.