https://sputnik-georgia.ru/20230121/pozhar-v-tbilisskoy-mnogoetazhke-zhiltsov-evakuirovali-274122086.html

Пожар в тбилисской многоэтажке: жильцов эвакуировали

Пожар в тбилисской многоэтажке: жильцов эвакуировали

Пожарным удалось потушить огонь в короткое время 21.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Пожар возник в квартире на четвертом этаже восьмиэтажного жилого дома на улице Бахтриони в центральном районе Тбилиси Сабуртало.Как сообщает телеканал "Рустави 2", из задымленных квартир пожарным удалось вывести восемь человек, в том числе несовершеннолетних. Одного человека вывели прямо из горящей квартиры. К этому времени огонь уже ликвидирован. Причины возгорания выясняются.На месте мобилизованы пожарно-спасательные бригады и эксперты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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