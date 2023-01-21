https://sputnik-georgia.ru/20230121/v-avtomobile-na-okraine-tbilisi-obnaruzhili-telo-muzhchiny-s-raneniyami-274123877.html
В автомобиле на окраине Тбилиси обнаружили тело мужчины с ранениями
В автомобиле на окраине Тбилиси обнаружили тело мужчины с ранениями
Правоохранители пытаются выяснить причины и обстоятельства гибели мужчины 21.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-21T14:31+0400
2023-01-21T14:31+0400
2023-01-21T14:48+0400
происшествия
новости
тбилиси
преступность в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24851/25/248512567_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_d2e728bc75c37c611c1895a109da22d3.jpg
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Тело мужчины обнаружили прохожие в автомобиле, припаркованном в тбилисском районе Лоткина.По данным телеканала "Мтавари архи", у мужчины есть ранения в области лица. Другие подробности инцидента на данный момент неизвестны. На месте уже работают сотрудники полиции, которые отправили тело на экспертизу и выясняют подробности произошедшего. По факту возбуждено уголовное дело.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24851/25/248512567_437:0:3168:2048_1920x0_80_0_0_40394c114576ca19264a51b19fa50a74.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, тбилиси, преступность в грузии
происшествия, новости, тбилиси, преступность в грузии
В автомобиле на окраине Тбилиси обнаружили тело мужчины с ранениями
14:31 21.01.2023 (обновлено: 14:48 21.01.2023)
Правоохранители пытаются выяснить причины и обстоятельства гибели мужчины
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Тело мужчины обнаружили прохожие в автомобиле, припаркованном в тбилисском районе Лоткина.
По данным телеканала "Мтавари архи
", у мужчины есть ранения в области лица. Другие подробности инцидента на данный момент неизвестны.
На месте уже работают сотрудники полиции, которые отправили тело на экспертизу и выясняют подробности произошедшего.
По факту возбуждено уголовное дело.