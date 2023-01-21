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В автомобиле на окраине Тбилиси обнаружили тело мужчины с ранениями

В автомобиле на окраине Тбилиси обнаружили тело мужчины с ранениями

Правоохранители пытаются выяснить причины и обстоятельства гибели мужчины 21.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-21T14:31+0400

2023-01-21T14:31+0400

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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Тело мужчины обнаружили прохожие в автомобиле, припаркованном в тбилисском районе Лоткина.По данным телеканала "Мтавари архи", у мужчины есть ранения в области лица. Другие подробности инцидента на данный момент неизвестны. На месте уже работают сотрудники полиции, которые отправили тело на экспертизу и выясняют подробности произошедшего. По факту возбуждено уголовное дело.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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